Kasımda yaz başka: Havalar ısınıyor, hafta sonu termometreler yükselecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; ülke genelinde 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçecek.

4 BÖLGEDE SİS VE PUS

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

TERMOMETRELER YÜKSELECEK

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek.

BÖLGELERE GÖRE 1 KASIM 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.