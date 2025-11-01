Kasımda yaz başka: Havalar ısınıyor, hafta sonu termometreler yükselecek!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; ülke genelinde 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçecek.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.