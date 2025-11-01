Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Kasımda yaz başka: Havalar ısınıyor, hafta sonu termometreler yükselecek!

Türkiye kasım ayının ilk gününde adeta yazdan kalma günleri yaşıyor. Meteoroloji'den alınan verilere göre hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta sonu ile birlikte 3 gün boyunca yağmur beklenmiyor. İşte il il hava durumu...

Kasımda yaz başka: Havalar ısınıyor, hafta sonu termometreler yükselecek!
Onur Kaya
01.11.2025
01.11.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2025 tarihli raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; ülke genelinde 3 gün boyunca beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçecek.

Kasımda yaz başka: Havalar ısınıyor, hafta sonu termometreler yükselecek!

4 BÖLGEDE SİS VE PUS

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer bekleniyor.

Kasımda yaz başka: Havalar ısınıyor, hafta sonu termometreler yükselecek!

TERMOMETRELER YÜKSELECEK

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek.

Kasımda yaz başka: Havalar ısınıyor, hafta sonu termometreler yükselecek!

BÖLGELERE GÖRE 1 KASIM 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

  • BURSA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ÇANAKKALE °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL °C, 22°C
    Parçalı bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
    Parçalı bulutlu
  • DENİZLİ °C, 25°C
    Parçalı bulutlu
  • İZMİR °C, 24°C
    Parçalı bulutlu
  • MUĞLA °C, 26°C
    Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ISPARTA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

  • ANKARA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • NEVŞEHİR °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

  • BOLU °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

  • AMASYA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • RİZE °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık
