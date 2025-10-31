Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Yağış beklenirken sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini paylaştı

Yurdun genelinde yağış beklenirken bazı kesimlerde sıcaklıkların artacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Ekim Cuma hava durumu raporunu yayınladı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak. İşte detaylar...

Yağış beklenirken sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini paylaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü () 31 Ekim Cuma raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde bugün beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde 'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yağış beklenirken sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini paylaştı

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yağış beklenirken sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini paylaştı

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağış beklenirken sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini paylaştı

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. : Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu ilk saatlerde 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,2 m ila 0,5 m, 25 m, Görüş: İyi.

