TGRT Haber
19°
Editor
 TGRT Haber

Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak

Galatasaray Trabzonspor canlı yayın ile şifresiz ekranlara gelecek! Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor’u konuk edecek. Mücadele 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 28 puanla liderliğini sürdürürken; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puana sahip Trabzonspor ikinci sırada yer alıyor. İşte Galatasaray Trabzonspor şifresiz canlı yayın bilgileri…

Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak
01.11.2025
01.11.2025
saat ikonu 02:18

ile , ’in 11. haftasında kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

maçı, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda TOD TV üzerinden de takip edilebilecek. TOD platformuna abone olan futbolseverler, maçı internet üzerinden bilgisayar, tablet, telefon ya da akıllı televizyonlarından izleyebilecekler.

Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak

Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklanırken, karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın yapacak. Galatasaray, iç sahada oynadığı son 31 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor ise ligin 11. haftasında liderle puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Galatasaray Trabzonspor karşılaşması, Bein Sports aboneleri tarafından canlı olarak izlenebilecek. Platformun yayın akışı kapsamında maç, Bein Sports ekranlarında şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak

Ayrıca TOD TV kullanıcıları da üyelikleriyle karşılaşmayı internet üzerinden takip edebilecek. TOD platformu, telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi cihazlar üzerinden yüksek çözünürlükte izleme imkânı sunuyor.

Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak

GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI LİNK

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadele, resmi yayıncı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak. Bein Sports aboneliği bulunan futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluşun resmi platformları üzerinden Galatasaray Trabzonspor canlı link ile kesintisiz takip edebilecekler.

Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak

Ayrıca TOD TV uygulaması da resmi olarak karşılaşmanın yayın haklarını elinde bulunduruyor. TOD TV’ye kayıtlı kullanıcılar, Galatasaray Trabzonspor maçını canlı olarak internet bağlantısı olan tüm cihazlarda izleyebilecekler.

Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak

GALATASARAY TRABZONSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Galatasaray Trabzonspor maçı, Türkiye’de Bein Sports ekranlarından şifreli olarak izlenebilecek. Ancak karşılaşma bazı yabancı yayın platformlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak

Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar arasında Disney+ Premium Argentina, Disney+ Brezilya, Disney+ Premium Chile ve Match! 3 (Rusya) yer alıyor. Bu yayınlara yalnızca ilgili ülkelerden erişim sağlanabiliyor.

Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak

GALATASARAY TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı Türkiye’de Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, kanalında futbolseverlerle buluşacak.

Yurt dışında yaşayan izleyiciler ise ülkelerine göre farklı platformlar üzerinden maçı takip edebilecek. Arjantin, Şili ve Brezilya’da Disney+ Premium; Rusya’da ise Match! Futbol 3 kanalları maçı canlı olarak yayınlayacak.

#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#trabzonspor
#trabzonspor
#süper lig
#trabzon
#canlı yayın
#Galatasaray Spor Kulübü
#beın sports
#derbi
#mac
#bein sports 1
#Galatasaray Haberleri
#Galatasaray Trabzonspor
#Aktüel
TGRT Haber
