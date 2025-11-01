Galatasaray Trabzonspor şifresiz nereden izlenir? 2 kanaldan canlı yayınlanacak

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda TOD TV üzerinden de takip edilebilecek. TOD platformuna abone olan futbolseverler, maçı internet üzerinden bilgisayar, tablet, telefon ya da akıllı televizyonlarından izleyebilecekler.

Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklanırken, karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın yapacak. Galatasaray, iç sahada oynadığı son 31 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor ise ligin 11. haftasında liderle puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak.

Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar arasında Disney+ Premium Argentina, Disney+ Brezilya, Disney+ Premium Chile ve Match! Futbol 3 (Rusya) yer alıyor. Bu yayınlara yalnızca ilgili ülkelerden erişim sağlanabiliyor.

Yurt dışında yaşayan izleyiciler ise ülkelerine göre farklı platformlar üzerinden maçı takip edebilecek. Arjantin, Şili ve Brezilya’da Disney+ Premium; Rusya’da ise Match! Futbol 3 kanalları maçı canlı olarak yayınlayacak.