Direksiyon hakimiyetini kaybetti, zincirleme kazaya neden oldu!

Bursa'nın Davutdede Metro İstasyonu karşısında, Ankara Yolu Caddesi üzerinde, saat 02:00 sıralarında yaşanan olayda, B.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.E. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, önünde seyreden Y.A. yönetimindeki jipe çarptı.

YARALILAR VAR

Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.