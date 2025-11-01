Direksiyon hakimiyetini kaybetti, zincirleme kazaya neden oldu!

Kategoriler
Bursa'nın Davutdede Metro İstasyonu karşısında, Ankara Yolu Caddesi üzerinde, saat 02:00 sıralarında yaşanan olayda, B.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.E. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, önünde seyreden Y.A. yönetimindeki jipe çarptı.
Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.