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 | Selahattin Demirel

Trump Beyaz Saray'ın çatısına çıktı! 'Ne yapacaksınız?' sorusuna verdiği cevap şaşırttı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’ın çatısına çıktı. Yanındaki heyetle birlikte yürüyen Trump "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 22:48

ABD Başkanı , Beyaz Saray’ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü. Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Beyaz Saray, Trump’ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Trump Beyaz Saray'ın çatısına çıktı! 'Ne yapacaksınız?' sorusuna verdiği cevap şaşırttı

HİNDİSTAN KARARINI YİNELEDİ: 24 SAAT İÇİNDE...

Öte yandan Trump, ülke basınına yaptığı açıklamada 'dan alan 'la ilgili gümrük vergisi kararını hatırlattı. Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol almaya devam etmesi halinde, Hindistan'dan ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisini 24 saat içinde önemli ölçüde artıracağını açıkladı. Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alarak Ukrayna'daki savaşı "körüklediğini" iddia ederek, ABD mallarına "sıfır gümrük vergisi" teklifinin yeterli olmadığını söyledi.

Trump Beyaz Saray'ın çatısına çıktı! 'Ne yapacaksınız?' sorusuna verdiği cevap şaşırttı

Trump, "Onlar savaş makinesini körüklüyorlar ve bunu yapmaya devam ederlerse ben mutlu olmayacağım" ifadelerini kullandı. Hindistan ile ana anlaşmazlık noktasının yüksek olduğunu vurgulayan Trump, "Hindistan şimdiye kadarki en yüksek gümrük vergilerinden vazgeçti, bize sıfır gümrük vergisi uygulayacaklar ve ithalatımıza izin verecekler. Ancak bu yeterli değil, çünkü petrol konusunda yaptıkları şey iyi değil" dedi.

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ETİKETLER
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#Nükleer Füzeler
#Dünya
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