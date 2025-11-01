Menü Kapat
19°
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Senarist Melis Civelek, kızı Feyza Civelek'i eleştirenlere Kızılcık Şerbeti üzerinden cevap vermeye devam ediyor

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, oyunculuk performansıyla sık sık gündem oluyor. Dizinin senaristliğini de üstlenen Melis Civelek kızı Feyza Civelek'in ağlama sahnesine dizideki replikle cevap verdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteriyle yer alan 'in oyunculuğu sıklıkla eleştiri alırken, annesi ise dizideki bazı sahnelerle cevap veriyor. Feyza Civelek'in senarist annesi Melis Civelek, bu defa da kızının ağlama sahnesiyle dalga geçenlere yazdığı sahneyle cevap verdi.

KIZI FEYZA CİVELEK'E ELEŞTİRİ YAĞDI, ANNESİ O SAHNEYLE CEVAP VERDİ

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, oyunculuk performansı ve torpilli olduğu iddialarıyla sık sık gündemde.

Senarist Melis Civelek, kızı Feyza Civelek'i eleştirenlere Kızılcık Şerbeti üzerinden cevap vermeye devam ediyor

Kariyeri boyunca annesi Melis Civelek'in yazdığı dizilerde oynamasıyla torpilli iddiaları ortaya atılan Feyza Civelek, her röportajında hakkındaki iddiaları yalanladı.

Senarist Melis Civelek, kızı Feyza Civelek'i eleştirenlere Kızılcık Şerbeti üzerinden cevap vermeye devam ediyor

Her bölüm sonunda oyunculuğuyla eleştirilen Feyza Civelek'in annesi gelen yorumlara dizi sahneleriyle cevap vermeye devam ediyor. Son olarak ağlama sahnesiyle eleştirilen Feyza Civelek'e yazılan sahnede gelen eleştirilere cevap verildi.

