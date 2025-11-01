Senarist Melis Civelek, kızı Feyza Civelek'i eleştirenlere Kızılcık Şerbeti üzerinden cevap vermeye devam ediyor

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek'in oyunculuğu sıklıkla eleştiri alırken, annesi Melis Civelek ise dizideki bazı sahnelerle cevap veriyor. Feyza Civelek'in senarist annesi Melis Civelek, bu defa da kızının ağlama sahnesiyle dalga geçenlere yazdığı sahneyle cevap verdi.

KIZI FEYZA CİVELEK'E ELEŞTİRİ YAĞDI, ANNESİ O SAHNEYLE CEVAP VERDİ

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, oyunculuk performansı ve torpilli olduğu iddialarıyla sık sık gündemde.

Kariyeri boyunca annesi Melis Civelek'in yazdığı dizilerde oynamasıyla torpilli iddiaları ortaya atılan Feyza Civelek, her röportajında hakkındaki iddiaları yalanladı.

Her bölüm sonunda oyunculuğuyla eleştirilen Feyza Civelek'in annesi gelen yorumlara dizi sahneleriyle cevap vermeye devam ediyor. Son olarak ağlama sahnesiyle eleştirilen Feyza Civelek'e yazılan sahnede gelen eleştirilere cevap verildi.