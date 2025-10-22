ABD, Karayipler'e askeri yığınak yaptı: Venezuela'ya karşı askeri savaş gemileri ve 10 bin asker

ABD'nin uyuşturucu ile mücadele adı altında Venezuela'yı hedef alması gerilimi tırmandırdı. ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun restleşmeleri bölgedeki ateşi harlıyor. ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğunu öne sürdüğü tekneleri bir bir vururken, Venezuela, ABD'yi CIA üzerinden rejim değişikliği planlarıyla suçluyor.

ABD KARAYİPLER'E ASKERİ YIĞINAK YAPTI

ABD'nin Venezuela'ya karşı hamleleri ise her geçen gün artıyor. Son olarak Financial Times'ın ABD Denizcilik Enstitüsü'ne (US Naval Institute) dayandırdığı haberine göre, ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i hâlihazırda Karayipler'de bulunuyor. Ayrıca bölgede 10 bin kadar ABD askeri de var.

ABD'nin bölgede bulunan gemileri arasında ise; 3 güdümlü füze taşıyan muhrip, 1 güdümlü füze taşıyan kruvazör, 1 kıyı muharebe gemisi ve 2200 deniz piyadesini taşıyan 3 gemiden oluşan bir amfibi hücum filosu yer alıyor. Denizaltı ve F-35'lerin de askeri yığınak kapsamında bölgede olduğu belirtildi.

ABD ordusu bununla da kalmadı, Venezuela yakınlarında B-52'lerin yanı sıra MQ-Reaper tipi insansız hava araçları, MH-6 Little Bird tipi saldırı helikopterleri, MH-60 Black Hawk tipi helikopter ve 1 özel harekat gemisi konuşlandırdı.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI UÇMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları Karayipler'in üzerinde uçmuştu. ABD'li bir eski askeri yetkili ise bunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bir mesaj olduğunu, "Bence, Maduro'ya bir mesaj vermeye çalışıyoruz: Konuşlandırabiliriz ve ne istiyorsak onu yaparız." diyerek ifade etmişti.

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.