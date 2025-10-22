Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yaptı: Venezuela'ya karşı askeri savaş gemileri ve 10 bin asker

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim korkutucu bir boyuta yükseldi. ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i Karayipler'de konuşlandı. 10 bin ABD askerinin ise bölgede olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Financial Times
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 11:24

'nin ile mücadele adı altında 'yı hedef alması gerilimi tırmandırdı. ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun restleşmeleri bölgedeki ateşi harlıyor. ABD ordusu, 'de uyuşturucu yüklü olduğunu öne sürdüğü tekneleri bir bir vururken, Venezuela, ABD'yi CIA üzerinden planlarıyla suçluyor.

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yaptı: Venezuela'ya karşı askeri savaş gemileri ve 10 bin asker

ABD KARAYİPLER'E ASKERİ YIĞINAK YAPTI

ABD'nin Venezuela'ya karşı hamleleri ise her geçen gün artıyor. Son olarak Financial Times'ın ABD Denizcilik Enstitüsü'ne (US Naval Institute) dayandırdığı haberine göre, ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i hâlihazırda Karayipler'de bulunuyor. Ayrıca bölgede 10 bin kadar ABD askeri de var.

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yaptı: Venezuela'ya karşı askeri savaş gemileri ve 10 bin asker

ABD'nin bölgede bulunan gemileri arasında ise; 3 güdümlü füze taşıyan muhrip, 1 güdümlü füze taşıyan kruvazör, 1 kıyı muharebe gemisi ve 2200 deniz piyadesini taşıyan 3 gemiden oluşan bir amfibi hücum filosu yer alıyor. Denizaltı ve F-35'lerin de askeri yığınak kapsamında bölgede olduğu belirtildi.

ABD ordusu bununla da kalmadı, Venezuela yakınlarında B-52'lerin yanı sıra MQ-Reaper tipi insansız hava araçları, MH-6 Little Bird tipi saldırı helikopterleri, MH-60 Black Hawk tipi helikopter ve 1 özel harekat gemisi konuşlandırdı.

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yaptı: Venezuela'ya karşı askeri savaş gemileri ve 10 bin asker

BOMBARDIMAN UÇAKLARI UÇMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları Karayipler'in üzerinde uçmuştu. ABD'li bir eski askeri yetkili ise bunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bir mesaj olduğunu, "Bence, Maduro'ya bir mesaj vermeye çalışıyoruz: Konuşlandırabiliriz ve ne istiyorsak onu yaparız." diyerek ifade etmişti.

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yaptı: Venezuela'ya karşı askeri savaş gemileri ve 10 bin asker

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD, Karayipler'e askeri yığınak yaptı: Venezuela'ya karşı askeri savaş gemileri ve 10 bin asker

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CIA'in gizli operasyonları rejim değişikliği için! Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert tepki
ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik temaslar rafa kalktı
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#uyuşturucu
#venezuela
#Karayipler
#Askeri Güç Dengesi
#Rejim Değişikliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.