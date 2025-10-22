Şanlıurfa’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da Diyarbakır kara yolunun 28’inci kilometresinde meydana gelen kazada; Bedri B.’nin kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 58 yaşındaki Mürşide Birinci olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Bedri B. ile Salih B., Resul B., Esra B. ve Dilaver B. ise yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürürken Mürşide Birinci’nin cesedi ise yapılan incelenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.