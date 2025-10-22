İzmir merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'nin dört bir yanında terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmada, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a finansman oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik bir operasyon başlattı.
Sabah erken saatlerde İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.