İzmir merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Türkiye'nin dört bir yanında terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmada, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a finansman oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik bir operasyon başlattı.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sabah erken saatlerde İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.