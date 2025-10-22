Adana'da kaçak makaron ve sahte bandrol operasyonu!

Adana’da “Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa Muhalefet” suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından büyük çaplı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda:

4 Milyon 20 bin adet kaçak makaron,

6 adet sanayi tipi makaron üretim makinesi,

194.032 adet sahte bandrol,

10.752 adet sahte bandrol üretimi için kullanılan basıma hazır etiket ve

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyon neticesinde yakalanan şüphelilerin; Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) cihazı ile yapılan kontrollerde geçerli sonuç veren “sahte bandrol” ürettikleri tespit edildi. Bu kapsamda; bandrollerden alınan numuneler inceleme yapılması maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Yapılan inceleme ve detaylı araştırmalar sonucunda Makaron bandrollerinin görsel ve gizli güvenlik özellikleri bakımından orijinal bandrolün sahip olması gereken özelliklere sahip olmadığı belirlendi. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.