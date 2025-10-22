Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Üretim ve yatırımlara dev destek! 348 milyar liralık bütçe

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre Türkiye'de sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi ve yatırım potansiyelinin artırılması konularına ağırlık verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bölgesel kalkınma için gelecek yıl 99 milyar 47 milyon lira harcaması öngörüldü. 2027 yılında bütçenin 116 milyar 261 milyon liraya ve 2028'de ise 132 milyar 673 milyon liraya yükselmesi amaçlandı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 11:11
|
22.10.2025
22.10.2025
saat ikonu 11:11

Türkiye'nin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak katma değeri yüksek yatırımları özendirmek, bölgelerarası kalkınmışlık farklarını gidermek ve yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak adına yeni hedefler belli oldu.

Üretim ve yatırımlara dev destek! 348 milyar liralık bütçe

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, söz konusu dönemde Türkiye'de sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi ve yatırım potansiyelinin artırılması konularına ağırlık verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "bölgesel kalkınma", "sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi", "tüketicinin korunması, ürün ve hizmetlerin güvenliği, standardizasyonu" ile "yönetim ve destek" programlarını gerçekleştirmek üzere, gelecek yıl 99 milyar 47 milyon lira harcaması öngörüldü. 2027 yılında bütçenin 116 milyar 261 milyon liraya ve 2028'de ise 132 milyar 673 milyon liraya yükselmesi amaçlandı.

Üretim ve yatırımlara dev destek! 348 milyar liralık bütçe

ÜRETİM VE YATIRIMLAR ARTACAK

Alt başlıklara bakıldığında, gelecek 3 yılda en fazla payın, toplamda 315 milyar 602 milyon lirayla sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesine ayrıldığı görüldü. Bu kapsamda, yatırım potansiyelinin artırılması ve yatırımların desteklenmesi yoluyla, yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yükselecek. Faiz desteğinden yararlanan yatırım teşvik belgesi, proje bazlı teşvik sistemi çerçevesinde desteklenen proje ve sosyal güvenlik prim desteğinden yararlanan yatırım teşvik belgesi sayıları da artırılacak.

Sanayiye kaydı yapılan işletme sayısı da 3 yılın sonunda, 10 bin 300'e ve Programı kapsamında desteklenen proje sayısı 100'e ulaşacak. Bu dönemde, sanayi alanında üretim ve yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü artırıcı işbirliklerine de destek verilecek. Ayrıca, sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik AR-GE ve yenilik destekleriyle Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesi de artırılacak.

Üretim ve yatırımlara dev destek! 348 milyar liralık bütçe

BÖLGESEL KALKINMAYA 15 MİLYAR LİRADAN FAZLA BÜTÇE

Bölgesel kalkınmaya yönelik planlama çalışmaları ile proje ve faaliyetlerin merkezi ve yerel kurum ve kuruluşlarla, uyum ve bütünlük içinde yürütülmesi sağlanacak, bölgesel kalkınma desteklenecek. Söz konusu programa toplamda, 15 milyar 586,7 milyon liralık pay ayrılması planlanıyor.

2028 yılına kadar cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında, tamamlanan proje sayısının 142'den 210'a, sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında desteklenecek proje sayısının da 130'dan 145'e çıkarılması hedefleniyor.

Üretim ve yatırımlara dev destek! 348 milyar liralık bütçe

MUAYENE VE DENETİMLER ARTACAK

Tüketicinin korunması, ürün ve hizmetlerin standardizasyonunun sağlanması için de 8 milyar 832,6 milyon lira bütçe ayrılması öngörülüyor. Böylece uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin ve ölçülerinin yer aldığı izlenebilir bir piyasanın oluşması sağlanacak. Bu çerçevede, test ve muayene yapılan ürünlerde, hazır ambalajlı mamullerde, ölçü aletlerinde ve ihracatçılara yönelik gözetim faaliyetlerinde, denetimler artırılacak.

Yönetim ve destek programı kapsamında ise planlanan bütçe 7 milyar 959 milyon lira olarak hesaplandı. Böylece, Bakanlığın sanayide ve teknolojide çalışmalarını gerçekleştirmesi için dört programa 2028 yılına kadar toplamda, 347 milyar 980,6 milyon liralık harcama yapılması öngörüldü.

