Araç sahipleri dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı: Taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir kuralık zorunlu olmasına 2 ay kaldı. ‘Karayolları Trafik Yönetmeliği’ kapsamında araçlara getirilen kamera zorunluluğunda kritik tarih yaklaşıyor. Ticari taşımacılık yapan araçlarda kamera sistemi bulundurmayanlar hem cezayla karşılaşacak hem de araç muayenesinden geçemeyecek. İşte detaylar...

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde, ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen taşıtları ile taksi ve dolmuşlara kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu getirildi.

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı: Taktırmayan muayeneden geçemeyecek

19 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle toplu taşıma araçları takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı 2025 ile 2023 arasındaki modeller için 01.01.2026, 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 01.01.2027, 2017 ve öncesi modeller için 01.01.2028 ilk muayene tarihine kadar aranmayacak.

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı: Taktırmayan muayeneden geçemeyecek

2 BİN LİRA CEZASI OLACAK

Taksi, minibüs, otobüs, servis aracı gibi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda kamera zorunluluğu yılbaşından itibaren başlamış olacak.

Yukarıda belirtilen tarihlere kadar araç kamerası takılması zorunlu olacak. Aksi halde araçlar muayeneden geçemeyecek.

Yaklaşık olarak 2 bin lira seviyelerinden başlayıp kalite ve özelliklerine göre fiyatları artıyor.

