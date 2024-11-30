Araç sahipleri dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

30 Kasım 2024 12:59 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 13:03

Kış lastiği uygulaması, kış aylarına girilmesiyle birlikte sürücülerin gündeminde yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık itibarıyla tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu olacak. İşte detaylar...

Kış lastiği uygulaması zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Soğuk hava ve yoğun kar yağışının da ülke genelinde başlamasıyla birlikte, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve ticari araç kullanan sürücülerin kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Buna göre; Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.