Aktüel
Galatasaray maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda?

Bugün oynanacak olan Galatasaray Bodo Glimt maçına saatler kaldı. Norveç ekibi ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı ekip bugün galibiyet almak istiyor. Taraftarlar ise Galatasaray Bodo Glimt maçı hangi statta oynanacak araştırmasına başladı.

Galatasaray maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda?
üçüncü hafta maçları devam ederken bugünün takviminde GS maçı yer aldı.

GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

, 'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak. Buna göre müsabaka bugün 19.45'te 'ta oynanacak. TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor.

Galatasaray maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda?

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI HANGİ STATTA?

RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

Galatasaray maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda?

GALATASARAY EVİNDE KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?

Sarı kırmızılı ekip evinde oynadığı 29 resmi maçı kaybetmedi. RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 29 resmi maça çıktı. GS, 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

