19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Bodo Glimt maçında kimler eksik, sakat? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Galatasaray Bodo Glimt maçına saatler kala kimlerin eksik olduğu da belli oldu. Sarı kırmızılı ekip önemli bir ismin eksikliğini yaşayacak.

Galatasaray Bodo Glimt maçında kimler eksik, sakat? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı
Dünyanın her yerinden takip edilen 'nin bugünkü programında yer alan maçında eksik olan futbolcular netleşti.

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Bu akşam oynanacak olan maç için nefesler tutulurken Galatasaray'da Singo forma giyemeyecek.

Galatasaray Bodo Glimt maçında kimler eksik, sakat? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

Beşiktaş maçında yaşanan sakatlık nedeniyle bugün yer alamayacak futbolcunun sakatlık durumu açıklaması şöyle olmuştu:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır"

Galatasaray Bodo Glimt maçında kimler eksik, sakat? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

SİNGO BODO GLİMT MAÇINDA OYNAYACAK MI, KADRODA MI?

Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında Başakşehir maçını kaçırırken Bodo Glimt maçını da kaçıracak. Bugün oynanacak olan maçta Singo forma giyemeyecek.

Galatasaray Bodo Glimt maçında kimler eksik, sakat? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

SANCHEZ BODO GLİMT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Süper Lig'de alınan cezaların Şampiyonlar Ligi'nde geçerli olmaması nedeniyle 'in forma giyme durumunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Sanchez Süper Lig'de cezası nedeniyle Başakşehir maçını kaçırmıştı.

Galatasaray Bodo Glimt maçında kimler eksik, sakat? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

GALATASARAY BODO GLİMT MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

BODO/GLIMT: Haykin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Högh.

Galatasaray Bodo Glimt arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmaların skorları
