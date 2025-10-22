Galatasaray Bodo Glimt maçında kimler eksik, sakat? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nin bugünkü programında yer alan Galatasaray Bodo Glimt maçında eksik olan futbolcular netleşti.

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Bu akşam oynanacak olan maç için nefesler tutulurken Galatasaray'da Singo forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında yaşanan sakatlık nedeniyle bugün yer alamayacak futbolcunun sakatlık durumu açıklaması şöyle olmuştu:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır"

SİNGO BODO GLİMT MAÇINDA OYNAYACAK MI, KADRODA MI?

Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında Başakşehir maçını kaçırırken Bodo Glimt maçını da kaçıracak. Bugün oynanacak olan maçta Singo forma giyemeyecek.

SANCHEZ BODO GLİMT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Süper Lig'de alınan cezaların Şampiyonlar Ligi'nde geçerli olmaması nedeniyle Sanchez'in forma giyme durumunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Sanchez Süper Lig'de cezası nedeniyle Başakşehir maçını kaçırmıştı.

GALATASARAY BODO GLİMT MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

BODO/GLIMT: Haykin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Högh.