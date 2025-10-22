Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Bodo Glimt arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmaların skorları

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan maça kısa süre kala Galatasaray Bodo Glimt arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları da dikkat çekti. İki takımın daha önceki maç skorları araştırılıyor.

Galatasaray Bodo Glimt arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmaların skorları
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 'nde bu akşamın maç program belli oldu. Taraftarlar ise arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçlarını inceledi.

GALATASARAY BODO GLİMT ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

Galatasaray ile Bodo Glimt daha önce karşılaşmazken Galatasaray'ın Norveç ekipleri lie maçları dikkat çekti. Norveç takımları ile daha önce 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray Bodo Glimt arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmaların skorları

GALATASARAY BODO GLİMT DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

İki takım tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekibin Norveç ekipleri ile maçlarının sonuçlarına göre 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi bulunuyor.

Galatasaray Bodo Glimt arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmaların skorları

GALATASARAY BODO GLİMT KADRO DEĞERİ

Galatasaray SK – FK Bodø/Glimt

Toplam değer
305.20 mil. € – 60.73 mil. €

Ø-Piyasa değeri
11.30 mil. € – 2.17 mil. €

Ø-Yaş
27.0 – 25.4

Milli oyuncu
15 – 4

Genç Milli oyuncu
3 – 7

Lejyonerler
12 – 6

Kulüp üyeleri
20.588 – 0

Şampiyonlar Ligi'nde dünkü maç sonuçları 21 Ekim
