Galatasaray Bodo Glimt arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmaların skorları

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamın maç program belli oldu. Taraftarlar ise Galatasaray Bodo Glimt arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçlarını inceledi.

GALATASARAY BODO GLİMT ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

Galatasaray ile Bodo Glimt daha önce karşılaşmazken Galatasaray'ın Norveç ekipleri lie maçları dikkat çekti. Norveç takımları ile daha önce 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

GALATASARAY BODO GLİMT DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

İki takım tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekibin Norveç ekipleri ile maçlarının sonuçlarına göre 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi bulunuyor.

GALATASARAY BODO GLİMT KADRO DEĞERİ

Galatasaray SK – FK Bodø/Glimt

Toplam değer

305.20 mil. € – 60.73 mil. €

Ø-Piyasa değeri

11.30 mil. € – 2.17 mil. €

Ø-Yaş

27.0 – 25.4

Milli oyuncu

15 – 4

Genç Milli oyuncu

3 – 7

Lejyonerler

12 – 6

Kulüp üyeleri

20.588 – 0