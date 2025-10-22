Galatasaray Bodo Glimt arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmaların skorları

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamın maç program belli oldu. Taraftarlar ise Galatasaray Bodo Glimt arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçlarını inceledi.
İki takım tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekibin Norveç ekipleri ile maçlarının sonuçlarına göre 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi bulunuyor.
Galatasaray SK – FK Bodø/Glimt
Toplam değer
305.20 mil. € – 60.73 mil. €
Ø-Piyasa değeri
11.30 mil. € – 2.17 mil. €
Ø-Yaş
27.0 – 25.4
Milli oyuncu
15 – 4
Genç Milli oyuncu
3 – 7
Lejyonerler
12 – 6
Kulüp üyeleri
20.588 – 0