Şampiyonlar Ligi'nde dünkü maç sonuçları 21 Ekim

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica deplasmanda Newcastle United'a 3-0 yenilirken tüm karşılaşmalar heyecanla takip edildi.
Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 6-1
Kairat (Kazakistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Arsenal (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0
Bayer Leverkusen (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-7
Villarreal (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-2
PSV (Hollanda)-Napoli (İtalya): 6-2
Kopenhag (Danimarka)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-4
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Inter (İtalya): 0-4
Newcastle United (İngiltere)-Benfica (Portekiz): 3-0
19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç)
19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)