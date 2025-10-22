Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın hastanede görüntüsüyle korkutmuştu! Son halini ise eşi paylaştı

Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde Gaffur rolüyle sevilen Peker Açıkalın, nisan ayında hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. Peker Açıkalın'ın son halini ise eşi Çilem Açıkalın paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 11:14

Yahşi Cazibe, Maskeli Beşler, , Avrupa Yakası ve Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol alan Peker Açıkalın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son olarak nisan ayında hastanede odasından çektiği video ile hayranlarını korkutan oyuncunun son sağlık durumu ortaya çıktı.

AVRUPA YAKASI'NIN GAFFUR'U PEKER AÇIKALIN HASTANEKİ GÖRÜNTÜSÜYLE ENDİŞELENDİRDİ

Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Bir süre önce beyin kaması geçiren Açıkalın'ın saçlarını sıfıra vurdurup bıyık bıraktığı imajı dikkat çekmişti.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın hastanede görüntüsüyle korkutmuştu! Son halini ise eşi paylaştı

PEKER AÇIKALIN SAĞLIĞINA KAVUŞTU, SON HALİNİ EŞİ PAYLAŞTI

Peker Açıkalın'ın son halini ise eşi Çilem Açıkalın paylaştı. Çilem Açıkalın eşi ve oğlunun dans ettiği videoyu paylaştı ve usta oyuncunun son sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın hastanede görüntüsüyle korkutmuştu! Son halini ise eşi paylaştı

2011 yılında kalp krizi geçiren Peker Açıkalın, daha sonra beyin kanaması geçirerek uzun süre hastanede tedavi altına alındı. Bir dizi operasyon geçiren Peker Açıkalın, doktor kontrolünde gündelik hayatına devam ediyor.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın hastanede görüntüsüyle korkutmuştu! Son halini ise eşi paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzak Şehir'in Mine'si diziden ayrılır ayrılmaz imaj tazeledi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilmişti! İlayda Alişan o yorumlara bakın ne dedi

Sıkça Sorulan Sorular

PEKER AÇIKALIN KAÇ YAŞINDA?
1 Mart 1963 doğumlu Peker Açıkalın, Çiçek Taksi dizisindeki Fırıldak Ömer rolüyle tanınmıştır. Birçok dizide rol almıştır. Avrupa Yakası adlı televizyon dizisinde, Gaffur karakterini kapıcı rolüyle ekrana taşımış kendine özgü çakkıdı dansı hafızalara kazınmıştır.
ETİKETLER
#sağlık sorunları
#hababam sınıfı
#Türk Dizileri
#Peker Açıkalın
#Avrupa Yakası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.