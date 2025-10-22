Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın hastanede görüntüsüyle korkutmuştu! Son halini ise eşi paylaştı

Yahşi Cazibe, Maskeli Beşler, Hababam Sınıfı, Avrupa Yakası ve Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol alan Peker Açıkalın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son olarak nisan ayında hastanede odasından çektiği video ile hayranlarını korkutan oyuncunun son sağlık durumu ortaya çıktı.

AVRUPA YAKASI'NIN GAFFUR'U PEKER AÇIKALIN HASTANEKİ GÖRÜNTÜSÜYLE ENDİŞELENDİRDİ

Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Bir süre önce beyin kaması geçiren Açıkalın'ın saçlarını sıfıra vurdurup bıyık bıraktığı imajı dikkat çekmişti.

PEKER AÇIKALIN SAĞLIĞINA KAVUŞTU, SON HALİNİ EŞİ PAYLAŞTI

Peker Açıkalın'ın son halini ise eşi Çilem Açıkalın paylaştı. Çilem Açıkalın eşi ve oğlunun dans ettiği videoyu paylaştı ve usta oyuncunun son sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

2011 yılında kalp krizi geçiren Peker Açıkalın, daha sonra beyin kanaması geçirerek uzun süre hastanede tedavi altına alındı. Bir dizi operasyon geçiren Peker Açıkalın, doktor kontrolünde gündelik hayatına devam ediyor.