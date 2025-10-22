Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araç sahiplerine büyük jest! Benzin kokusu hediyelik oldu

Kia yeni EV4 modelini alan müşterilere ücretsiz "benzin kokulu" oto parfümü hediye ediyor. Kampanyanın amacı: içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli dünyaya geçen sürücüler için süreci "nostaljik bir eğlence" ile kolaylaştırmak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 10:55

Kia elektrikli otomobil dünyasında ilginç bir fikre imza attı. Şirket yeni EV4 modeline geçenlerin benzin kokusunu çok fazla özlememesi için, ücretsiz "benzin kokulu" oto parfümleri dağıtmaya başladı. Kullanıcılar benzin bidonu şeklinde tasarlanmış parfümleri dikiz aynasına asabilecek.

GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN "NOSTALJİK EĞLENCE"

Electrek'in haberine göre, Kia'nın araçlarını 'ya ithal eden Astara Auto Finland, yeni EV4 modelini satın alanlara yönelik ilginç kampanyayı başlattı. Amaç: sürücülerin içten yanmalı motorlu arabadan elektrikli otomobile geçişini kolaylaştırmak.

Astara Auto Finland Ticari Direktörü Klaus Pohjala, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İçten yanmalı motordan vazgeçmek, alıştığımız her şeyi bırakmak gibi büyük bir adım gibi gelebilir. Geçişe benzin kokulu bir araç parfümüyle nostaljik bir eğlence katmak istedik" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araç sahiplerine büyük jest! Benzin kokusu hediyelik oldu

KOKUNUN ARKASINDAKİ İSİM: MAX PERTTULA

Ürün, diğer premium markalar için de kokular geliştiren Finlandiyalı parfümör Max Perttula tarafından üretildi. Perttula, çoğunlukla erkek kokularında bulunan esansları kullandı ancak kokuyu tamamlamak için üstüne biraz da yasemin ekledi.

Elektrikli araç sahiplerine büyük jest! Benzin kokusu hediyelik oldu

Ünlü uzman, "Benzinle çağrışımlar uyandıran bir kokuya sahip bileşikleri içeren şeyin yasemin olması kulağa çılgınca gelebilir" dedi. Kokunun metalize edilip kehribar bileşikleri, huş ağacı katranı ve galbanum ile zımparalandıktan sonra ortaya çıktığını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beyaz Saray'da hareketli saatler! Güvenlik kapısına arabayla daldı
Eşini arabada alıkoyan koca için Yargıtay kararını verdi: 6 yıl hapis cezası almıştı
ETİKETLER
#Finlandiya
#elektrikli araba
#Kia
#Ev4
#Benzin Kokusu
#Oto Parfüm
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.