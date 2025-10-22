Elektrikli araç sahiplerine büyük jest! Benzin kokusu hediyelik oldu

Kia elektrikli otomobil dünyasında ilginç bir fikre imza attı. Şirket yeni EV4 modeline geçenlerin benzin kokusunu çok fazla özlememesi için, ücretsiz "benzin kokulu" oto parfümleri dağıtmaya başladı. Kullanıcılar benzin bidonu şeklinde tasarlanmış parfümleri dikiz aynasına asabilecek.

GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN "NOSTALJİK EĞLENCE"

Electrek'in haberine göre, Kia'nın araçlarını Finlandiya'ya ithal eden Astara Auto Finland, yeni EV4 modelini satın alanlara yönelik ilginç kampanyayı başlattı. Amaç: sürücülerin içten yanmalı motorlu arabadan elektrikli otomobile geçişini kolaylaştırmak.

Astara Auto Finland Ticari Direktörü Klaus Pohjala, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İçten yanmalı motordan vazgeçmek, alıştığımız her şeyi bırakmak gibi büyük bir adım gibi gelebilir. Geçişe benzin kokulu bir araç parfümüyle nostaljik bir eğlence katmak istedik" ifadelerini kullandı.

KOKUNUN ARKASINDAKİ İSİM: MAX PERTTULA

Ürün, diğer premium markalar için de kokular geliştiren Finlandiyalı parfümör Max Perttula tarafından üretildi. Perttula, çoğunlukla erkek kokularında bulunan esansları kullandı ancak kokuyu tamamlamak için üstüne biraz da yasemin ekledi.

Ünlü uzman, "Benzinle çağrışımlar uyandıran bir kokuya sahip bileşikleri içeren şeyin yasemin olması kulağa çılgınca gelebilir" dedi. Kokunun metalize edilip kehribar bileşikleri, huş ağacı katranı ve galbanum ile zımparalandıktan sonra ortaya çıktığını açıkladı.