18°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hem resmi kayıtlardan hem de haritadan silindi! Sadece geçmişin izleri kaldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Pırıklı köyü, yoğun göçler sonucu 35 yıl önce tamamen boşaltıldı. Hem resmi kayıtlardan hem uydu haritasından silinen köyde sadece yıkık taş evler ve geçmişin izleri kaldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 12:00

'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi sınırlarında yer alan Pırıklı köyü, bir zamanlar bölgenin en canlı yerleşimlerinden biriydi. Yaklaşık 30 haneden oluşan köy halkı, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. Evlerin çoğu taş ve kerpiçten yapılmıştı; yazın serin, kışın sıcak tutan bu yapılar köy yaşamının en belirgin simgesi haline gelmişti.

KÖY YAVAŞ YAVAŞ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Ancak yıllar içinde artan göçle birlikte köyün nüfusu azaldı. Gençlerin büyük şehirlere gitmesiyle Pırıklı yavaş yavaş sessizliğe gömüldü.

Hem resmi kayıtlardan hem de haritadan silindi! Sadece geçmişin izleri kaldı

HARİTALARDAN SİLİNDİ

Yaklaşık 35 yıl önce son muhtarın da köyü terk etmesiyle Pırıklı tamamen boşaldı. Kısa süre sonra da resmi kayıtlardan silinen köy, haritalarda da görünmez hale geldi. Bugün köyün bulunduğu yerde yalnızca yıkılmış taş ve kerpiç evlerin kalıntıları, birkaç meyve ağacı ve geçmişin sessiz izleri bulunuyor.

Hem resmi kayıtlardan hem de haritadan silindi! Sadece geçmişin izleri kaldı

"NEREDEYSE BİR DAĞ GÖRÜNÜMÜNE BÜRÜNDÜ"

Köyün 35 yıl öncesine kadar insanların yaşadığını anlatan Cengiz Kuzaytepe, "Yaklaşık 30 hane ile başlayan köy, 35 yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüştü. En son bir muhtarımız kalmıştı; o da 5 yıl tek başına kaldıktan sonra muhtarlık mührünü kaymakamlığa teslim etmişti. Valilik toplantısında köyün kapatılarak Karpuz köyüne bağlanması kararlaştırılmıştı. Böylece köyümüz resmen kapandı. Şu anda haritalarda dahi görünmüyor, tamamen silinmiş durumda. Yine de biz arazilerimizi ekip biçiyoruz. Ancak köyde artık bir ev bile kalmadı; neredeyse bir dağ görünümüne büründü" diye konuştu.

Hem resmi kayıtlardan hem de haritadan silindi! Sadece geçmişin izleri kaldı

"NEŞELİ BİR HAYAT VARDI, HALA HATIRLIYORUM"

Köydeki çocukluk hatıralarını anlatan Kuzaytepe, "O kadar çok hasretini çekiyorum ki... O küçücük evlerde 8-10 kişi birlikte yaşardık. Çok tatlı, huzurlu ve neşeli bir hayat vardı, hala hatırlıyorum. Soba yoktu; ocakta hem yemek pişer hem de ısınırdık. O halde bile 8-10 kişi küçücük evlerde yaşamaktan mutluyduk. Çocukluğumun en güzel yıllarıydı. Zamanla yetişen gençler iş ve okul sebebiyle İstanbul, Ankara, Kırıkkale gibi şehirlere etti" şeklinde konuştu.

