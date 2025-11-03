Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusu bu yoldan geçemedi! Ölüm yoluna turistler akın ediyor

Kanuni Sultan Süleyman’ın 100 bin kişilik ordusu 1522 yılında gerçekleşen Rodos Seferi sırasında Sakar Rampası’ndan geçerek Marmaris’e ulaşmayı planladı. Ancak keskin virajları ve tehlikeli yapısı nedeniyle ordu için yeni bir güzergâh belirlendi. 9 kilometre uzunluğundaki rampa tarih boyunca tehlikeli yapısıyla yolcuların korkulu rüyası oldu. Ancak bugün Gökova Körfezi'ne hakim manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ÖLÜM YOLU VE CEHENNEM AZABI DENİYOR



Dik eğimi ve keskin virajları sebebiyle ‘Ölüm yolu' ya da ‘Cehennem azabı' gibi isimlerle anılan ‘Sakar Rampasında' deniz seviyesinden 670 metre yüksekliğe çıkılıyor. 9 kilometrelik rampada, 4'ü çok keskin U viraj olmak üzere çok sayıda keskin viraj bulunuyor. Çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazanın yaşandığı rampada 2004 yılında dönemin Valisi Hüseyin Aksoy tarafından uzun süren çalışmalar sonrası iki şeritten dört şeride çıkarıldı.

ORDUNUN GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLDİ

Yolun tehlikeli yapısı ve keskin virajları nedeniyle 100 bin kişilik Osmanlı ordusu iniş esnasında zorluk yaşaması üzerine Rodos seferinden dönen Osmanlı askerlerinin Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile bu güzergâh yerine Köyceğiz yolu Elmalı Mahallesi üzerinden Ula istikametini tercih ettikleri de tarihî kaynaklarda yer alıyor.

GÖKOVA KÖRFEZİ MANZARASI TEHLİKEYİ UNUTTURUYOR

Bugün modern ulaşım hâline getirilmiş olsa da rampanın özellikle virajlı bölümleri sürücüler için hâlâ dikkat tehlikeli olmaya devam ediyor. Özellikle Akyaka kavşağına gelmeden önceki U virajları bu yolu ilk defa kullanan sürücüler tarafından tehlike olmaya devam ediyor. Yolu ilk defa kullanan sürücüler her yıl özellikle keskin virajlarda maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kazalara sebep oluyorlar. Buna rağmen, Sakar Rampasının seyir teraslarından izlenen Gökova Körfezi manzarası, bu zorlu yolculuğu unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. Yolun belli noktalarında bulunan araç park ceplerinde duran araçlardaki vatandaşlar, bölgedeki seyir noktalarından Gökova Körfezi manzarasını fotoğraflıyor.



Sakar Rampası, hem tarihî bir rota, hem de doğa ile iç içe bir yolculuk sunarak ziyaretçilerine geçmişle günümüzü aynı anda yaşatıyor.





