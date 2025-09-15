Menü Kapat
24°
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gökova’nın altın sarısı sırrı: Japonlar bayılıyor

Muğla'nın dünyaca ünlü mavi yolculuk rotası Gökova Körfezi uç noktasında yer alan Akçapınar ve Akyaka sınırlarındaki ovada yetişen sarı susam hasadı için söküm çalışmaları devam ediyor.

Gökova’nın altın sarısı sırrı: Japonlar bayılıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 15:00

Altın sarısı rengi, aroması ve içinde barındırdığı tadı ile özellikle Japonlar tarafından büyük rağbet gören, Japonların dünyanın en lüks restoranlarında yaptıkları Suşi yemeğinde kullandıkları Gökova Susamı iklim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle rekolte bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha fazla bekleniyor.

Gökova’nın altın sarısı sırrı: Japonlar bayılıyor

Gökova Körfezinden esen iyotlu rüzgar ile aroması daha da artan Gökova Susamında sabah erken saatlerde başlıyor. Çalıştıracak işçi bulmakta zorlanan susam üreticileri, dönüşümlü olarak hasat yaparak ürün elde ediyor.

Gökova’nın altın sarısı sırrı: Japonlar bayılıyor

HASAT AĞUSTOS EYLÜL AYLARINDA

Sulama yapılmayan, gübre verilmeyen tamamen geleneksel yöntemlerle elde edilen Gökova Susamında söküm çalışmaları Ağustos ayının onlarında başlıyor ve Eylül ayının ortalarına kadar devam ediyor. Geleneksel yöntemler ile elle tarladan sökülen susam fideleri düzgün bir şekilde istiflendikten sonra güneşte kuramaya bırakılıyor.

Gökova'nın altı susamında en önemli safha ise kuramaya bırakılan altın sarısı susamların yuvalarından çıkarılması ile başlıyor. Susamlar bu aşamada da yine elle silkelenerek rüzgarın da etkisi ile hasadı yine tarlada yapılıyor.

Gökova’nın altın sarısı sırrı: Japonlar bayılıyor

GEÇEN YIL KİLOSU 150 LİRAYDI

İşçi bulmakta zorlandıklarını belirten susam üreticisi Ayşe Akyüz, "Şimdi yoluyoruz, 21 gün sonra silkeliyoruz. Hasatımız başladı. İşçi sıkıntısı oluyor, dışarıdan getirtiyoruz işçileri. Evet, burada fazla gelmiyorlar yani. Biz kendimiz yapıyoruz. Kilosu geçen sene 150 liradan açılmıştı. Bu sene bilmiyorum. Aslında bizleri kurtarmıyor. Şöyle, tarlanın icarı 2 bin lira. Ama alıp satanlar daha fazla kazanıyor bence" dedi.

Gökova’nın altın sarısı sırrı: Japonlar bayılıyor

JAPONLAR SUŞİ İÇİN ALIYORLAR

Gökova susamının en büyük taliplisinin Japonlar olduğunu belirten Adem Akyüz, "Yağlı diye çok tutuluyor bizim buranın susamı. Birinci susam derler. Tacirler geldiği zaman. İlaç yok. Susuz susam. Çiğ yağıyor geceleri meltem esiyor. Evet, 'ya gidiyor. Her yer gidiyor bizim buranın susamı. Türkiye'nin her yerine gidiyor. Balığın üstüne kullanıyorlar Japonlar. Suşi yapıyorlar. Balığın üstüne, çiğ balığın üstünde kullanıyorlar. Ondan alıyorlar bizim buranın susamını" dedi.

