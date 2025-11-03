Faciadan dönüldü! 13 öğrenci canını zor kurtardı!

Manisa Turgutlu'da meydana gelen olayda 13 öğrenci son anda kurtarıldı. Çocukları almak için duran öğrenci servisinde bir anda yangın çıktı.

ÖĞRENCİ SERVİSİ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrenci almak için duran okul servisinin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Alevleri fark eden şoför araçta bulunan 13 öğrenciyi tahliye etti.

SERVİS KÜL OLDU

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, midibüs ve yakınında park halinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk belirlemelere göre yangının araçtaki kalorifer aksamından çıktığı tahmin ediliyor. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.