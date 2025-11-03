Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çanakkale yangınında dehşetin sırrı çözülüyor! Mısırlı genç ile ilgili kahreden şüphe

Çanakkale'de geçtiğimiz ağustos ayında çıkan orman yangınında binlerce hektarlık alan küle dönmüştü. Yangın sonrası olay yerinde incelemeler yapan ekipler yanmış akıllı saat ve telefonun Mısırlı üniversite öğrencisine ait olduğunu belirledi. Alanda bulunan insan kemiklerinin ise aynı kişiye ait olup olmadığı yapılan DNA testi ile ortaya çıkacak.

Çanakkale yangınında dehşetin sırrı çözülüyor! Mısırlı genç ile ilgili kahreden şüphe
Çanakkale'de geçtiğimiz aylarda yaşanan orman yangınında ekiplerin kesim çalışması sırasında korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Yanan bölgede akıllı saat ve telefon bulunurken, hemen yanında insan kemikleri de tespit edildi. Akıllı saat ve telefonun Mısırlı Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'e ait olduğu belirlendi. Şahsın ev arkadaşının ifadesi ise şaşkına çevirdi. İstanbul'daki ev arkadaşı, "2023 yılında evden ayrıldı, bir daha görüşmedik" dedi.

Çanakkale yangınında dehşetin sırrı çözülüyor! Mısırlı genç ile ilgili kahreden şüphe

KEMİKLER İNSANA AİT ÇIKTI

Kemiklerin önce hayvana ait olduğunu düşünen ekipler, 10 metre ilerisinde bir insan kafatası buldu. Jandarmanın bölgede yaptığı incelemede yarısı yanmış bir cep telefonu, sadece metal aksamı kalmış akıllı saat ve anahtar tespit edildi. Kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olay yerinde bulunan akıllı saatin seri numaraları alınarak şirkete gönderildi. Şirket, günler süren araştırmanın ardından hazırladığı raporu Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na gönderdi.

Çanakkale yangınında dehşetin sırrı çözülüyor! Mısırlı genç ile ilgili kahreden şüphe

EV ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre raporda, saatin Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'e satıldığı ve sistem incelemsinde halen onun kullanımında olduğu belirtildi. Jandarma Mısırlı gencin yaşadığı İstanbul Bahçelievler'deki evde yaşayan Zeyad B.'nin ifadesine başvurdu. Zeyad B. ifadesinde, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde eğitim gören Mısırlı ev arkadaşı Ahmed'in 2023 yılı eylül ayında evden ayrıldığını, kendisiyle bir daha görüşmediklerini söyledi.

YANGIN CESET YAKILIRKEN Mİ ÇIKTI?

Ahmed'in Mısır'daki ailesine ulaşan Jandarma ekipleri, DNA eşleşmesi için aileyi Türkiye'ye davet etti. Aile uzun süredir çocuklarından haber alamadıklarını belirtirken cesedin kimliği Bursa Adli Tıp'a gelecek olan DNA raporuyla ortaya çıkacak. Ahmed'in geçmişteki cep telefonu baz istasyonu sinyalleri de incelemeye alınırken "617 hektar alanın küle döndüğü yangın acaba ceset yakılırken mi başladı?" sorusu gündeme geldi.

