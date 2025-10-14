Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Binadaki 15 yıllık ceset! Sel felaketi acı gerçeği ortaya çıkardı

İspanya'nın Valensiya şehrindeki sel, bir binadaki 15 yıllık cesedi ortaya çıkardı. Komşularının huzurevinde sandığı adamın aslında 15 yıl önce evde öldüğü ve kimsenin bu durumu fark etmediği anlaşıldı.

Binadaki 15 yıllık ceset! Sel felaketi acı gerçeği ortaya çıkardı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 16:59

'daki acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Valensiya'daki bir binayı kontrol etmek için gelen yetkililer, seneler önce hayatını kaybetmiş bir adamın cesediyle karşı karşıya kaldılar.

CİNAYET BELİRTİSİ YOKTU

İtfaiye ve polis ekipleri, su baskınlarının ardından bir apartmanın 6. katındaki daireye pencereden girdiler. Yatak odasında, tamamen giyinik halde, etrafı güvercinler, böcekler ve çöp yığınlarıyla dolmuş bir gördüler. Daire kapısının kilitli olduğunu olduğunu fark eden yetkililer, herhangi bir cinayet belirtisi bulmadılar.

Binadaki 15 yıllık ceset! Sel felaketi acı gerçeği ortaya çıkardı

İlk incelemelere göre, Antonio'nun 2010 yılında, 70'li yaşlarının başındayken doğal sebeplerden öldüğü tahmin ediliyor.

15 SENE BOYUNCA NASIL FARK EDİLMEDİ?

İspanyol basınından El Pais'in haberine göre, ceset yaklaşık 15 senedir binadaydı. Cesedin bu kadar zaman boyunca fark edilmemesinin ise iki ihtimali olduğu değerlendirildi. Antonio'nun aylık faturaları, banka hesabından otomatik olarak ödeniyordu. Posta kutusu ise Antonio'nun huzurevinde olduğunu düşünen komşuları tarafından düzenli olarak boşaltılıyordu.

Binadaki 15 yıllık ceset! Sel felaketi acı gerçeği ortaya çıkardı

KOMŞULAR DUYUNCA ŞOKE OLDULAR

Komşuları, 15 yıldır bir cesetle aynı binada yaşadıklarını öğrenince neye uğradıklarını şaşırdılar. Antonio'yu içine kapanık, asosyal ve ailesiyle görüşmeyen biri olarak nitelendirdiler.

İspanyol Ulusal Polisi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılacağını açıkladı.

ETİKETLER
#ispanya
#ceset
#sel felaketi
#gizem
#Mağduriyet
#Dünya
