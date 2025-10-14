Menü Kapat
Avatar
Editor
 14.10.2025

FETÖ'nün kumpası 18 yıl sonra ortaya çıktı! 6 FETÖ'cü yakalandı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 2007'de kurduğu kumpas 18 yıl sonra ortaya çıkarıldı. 6 FETÖ'cü yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda bulunduğu iddiasıyla gelen ihbar sonucu soruşturma başlatıldı.

ÇELİŞKİLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve 1 ay sonra tahliye olan bir şahsın tanık beyanlarına göre 2 mağdur ailesine ulaşarak olayın bir olduğunu vicdanen rahatsız hissettiğini söylediği iddia edildi. Soruşturma kapsamında şüpheli şahısların ihbar tarihi ve sonrasında HTS ve baz kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde geçmiş tarihli bilirkişi raporları ile güncel tarihli bilirkişi raporları arasında çelişkilerin bulunduğu da tespit edildi.

FETÖ'nün kumpası 18 yıl sonra ortaya çıktı! 6 FETÖ'cü yakalandı

FETÖ'CÜ BİR ZANLININ PARMAK İZİ EŞLEŞTİ

Operasyonda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu sandıkta Olay Yeri İnceleme görevlilerince yapılan güncel tarihli incelemede, tarihinde Jandarma İstihbarat Yüzbaşı rütbesinde bulunan ve /PDY Silahlı Örgütü kapsamında hala tutuklu bulunan bir şahsın parmak izinin eşleştiği belirlendi.

ERGENKON SORUŞTURMASI ÖNCESİ İSİMLER KODLANMIŞ

Ümraniye’de ele geçirilen el bombaları ve devam eden soruşturmalar öncesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Yapılanmasında Emniyet İmamı ve MİT İmamı görevlerinde bulunan 2 şahsın yurtdışına çıkarken Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınacak şahıslardan bazılarının isimlerinin kodlanmış şekilde üzerlerinde bulunduğu tespit edildi.

FETÖ'nün kumpası 18 yıl sonra ortaya çıktı! 6 FETÖ'cü yakalandı

İSTANBUL'DA 4 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve 130 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

