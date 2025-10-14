Sınav sorularını çalan FETÖ'cülere 7 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup kişiler tarafından temin edildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Sınavdan önce sınav sorularını aldığı ve verdiği belirlenen 8'i ihraç kamu görevlisi, örgüt mensuplarınca KPSS’ye yönelik oluşturulan çalışma evlerinde kalan biri aktif kamu çalışanı ile biri özel sektör çalışanı ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 3'ü özel sektör çalışanı toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ANKARA MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU

Ankara merkezli 7 ilde sabah saatlerinde itibaren eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle mücadele ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.