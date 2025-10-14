Türkiye Gürcistan spikeri kim? Maçı anlatacak 2 spiker adayı var

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda dördüncü sınavını Kocaeli’de Gürcistan karşısında verecek. TV8’den naklen yayınlanacak mücadele, saat 21.45’te başlayacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN HANGİ KANALDA?

A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü karşılaşması TV8 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak. Mücadelede düdük Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu’da olacak. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yaparken, dördüncü hakem olarak Andrei Chivulete görev alacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etmiş, ikinci maçta Konya’da İspanya’ya 6-0 yenilmişti. Milliler, üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1’lik skorla geçmişti. Gürcistan ise Türkiye’ye mağlup olduktan sonra Bulgaristan’ı 3-0 yenmiş, son maçında İspanya’ya 2-0 kaybetmişti.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI TV8'DE ŞİFRESİZ Mİ?

Kocaeli Stadı’nda oynanacak Türkiye Gürcistan karşılaşması, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TV8, milli takımın tüm grup maçlarını şifresiz olarak futbolseverlere sunuyor.

Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve canlı olarak izlenebilecek. Gruptaki diğer karşılaşmada ise aynı saatte İspanya, Bulgaristan’ı konuk edecek. Böylelikle futbolseverler hem Türkiye’nin hem de grubun kaderini yakından takip edebilecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Türkiye Gürcistan maçının spikeri henüz açıklanmadı. Gürcistan ile oynanan ilk karşılaşmayı Alp Özgen anlatmış, Türkiye İspanya maçında ise mikrofon başında Murat Kosova yer almıştı. Bulgaristan Türkiye maçının anlatımında da bu iki isimden birinin görev alması bekleniyor.

TV8, milli maçlarda zaman zaman farklı spiker tercihlerine yer veriyor. Bu nedenle Bulgaristan Türkiye karşılaşmasında spikerin kim olacağı merakla bekleniyor. Maç saatine yakın bir zamanda yayıncı kuruluşun resmi kanallarından açıklama yapılması bekleniyor.