Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye Gürcistan spikeri kim? Maçı anlatacak 2 spiker adayı var

Türkiye Gürcistan spikeri merakla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki milliler, ilk üç maç sonunda 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grupta liderlik koltuğunda 9 puanla İspanya otururken, Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise puansız son sırada bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Gürcistan spikeri kim? Maçı anlatacak 2 spiker adayı var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 01:36
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 01:36

, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda dördüncü sınavını Kocaeli’de Gürcistan karşısında verecek. ’den naklen yayınlanacak mücadele, saat 21.45’te başlayacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN HANGİ KANALDA?

A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü karşılaşması TV8 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak. Mücadelede düdük Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu’da olacak. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yaparken, dördüncü hakem olarak Andrei Chivulete görev alacak.

Türkiye Gürcistan spikeri kim? Maçı anlatacak 2 spiker adayı var

Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etmiş, ikinci maçta Konya’da İspanya’ya 6-0 yenilmişti. Milliler, üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1’lik skorla geçmişti. Gürcistan ise Türkiye’ye mağlup olduktan sonra Bulgaristan’ı 3-0 yenmiş, son maçında İspanya’ya 2-0 kaybetmişti.

Türkiye Gürcistan spikeri kim? Maçı anlatacak 2 spiker adayı var

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI TV8'DE ŞİFRESİZ Mİ?

Kocaeli Stadı’nda oynanacak Türkiye Gürcistan karşılaşması, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TV8, milli takımın tüm grup maçlarını şifresiz olarak futbolseverlere sunuyor.

Türkiye Gürcistan spikeri kim? Maçı anlatacak 2 spiker adayı var

Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve canlı olarak izlenebilecek. Gruptaki diğer karşılaşmada ise aynı saatte İspanya, Bulgaristan’ı konuk edecek. Böylelikle futbolseverler hem Türkiye’nin hem de grubun kaderini yakından takip edebilecek.

Türkiye Gürcistan spikeri kim? Maçı anlatacak 2 spiker adayı var

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Türkiye Gürcistan maçının spikeri henüz açıklanmadı. Gürcistan ile oynanan ilk karşılaşmayı Alp Özgen anlatmış, Türkiye İspanya maçında ise mikrofon başında Murat Kosova yer almıştı. Bulgaristan Türkiye maçının anlatımında da bu iki isimden birinin görev alması bekleniyor.

Türkiye Gürcistan spikeri kim? Maçı anlatacak 2 spiker adayı var

TV8, milli maçlarda zaman zaman farklı spiker tercihlerine yer veriyor. Bu nedenle Bulgaristan Türkiye karşılaşmasında spikerin kim olacağı merakla bekleniyor. Maç saatine yakın bir zamanda yayıncı kuruluşun resmi kanallarından açıklama yapılması bekleniyor.

ETİKETLER
#tv8
#a milli futbol takımı
#avrupa elemeleri
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Gürcistan
#Kocaeli Stadı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.