Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmalar trafiği artırdı: Uzun kuyruklar oluştu

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde, 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün yapılan çalışmalar nedeniyle sürücüle kara yolunda yoğunluk oluşturuyor. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul istikametinin trafiğe kapatılması sürücü yoğunluğuna neden oldu.

Sürücülerin D-100 kara yoluna yönlendirilmesiyle birlikte özellikle Abant Kavşağı ve Bolu Dağı rampalarında araç yoğunluğu yaşandı. Trafik havadan görüntülendi.