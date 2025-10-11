Trafikte tehlikeli anlar! Canlarını böyle hiçe saydılar

Kategoriler
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir grup genç; hareket haindeki aracın sağ ve sol basamaklarına, hatta kaput üstüne çıkarak tehlikeli hareketler sergiledi. Hem kendi canlarını hem de çevredekilerin güvenliğini riske atan gençler bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Gençlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.