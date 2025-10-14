Microsoft'tan milyonlarca kullanıcıya kötü haber: Windows 10 devri resmen kapandı

Microsoft 2015 yılından beri milyonlarca bilgisayara güç veren işletim sistemi Windows 10'a resmen veda etti. Destek, 14 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sonlandırıldı.

Bugünden itibaren Windows 10, şirket tarafından sağlanan özellik güncellemelerini ve genel teknik desteği artık alamayacak. İşletim sistemi yüklü cihazlar mevcut yazılımlarını çalıştırmaya devam edecek, ancak kullanıcıların beklediği sistem düzeyindeki güvenlik takviyesi ve yeni özellik eklemeleri durmuş bulunuyor.

Evler, okullar ve küçük işletmeler için başlangıçta değişiklik pek fark edilmeyecek olsa da, zaman geçtikçe risk tablosu değişecek.

GENİŞLETİLMİŞ GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ (ESU) GEÇİCİ BİR NEFES

Microsoft'un bu durumu yumuşatmak için sunduğu Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) kalıcı bir can simidi yerine geçici bir çözüm olarak tasarlandı. ESU programı aracılığıyla, uygun bilgisayarlar destek sona erdikten sonra sınırlı bir süre için kritik ve önemli güvenlik yamaları almaya devam edebiliyor.

Kayıt kuralları, fiyatlandırma ve uygunluk, bölgeden bölgeye ve kullanıcının tüketici mi yoksa kurum mu olduğuna göre farklılık gösteriyor.

Ayrıca program, yeni özellikleri ve güvenlik dışı düzeltmeleri kapsamıyor. Örneğin Avrupa Ekonomik Alanı'nda ESU paketleri, Microsoft desteği tamamen çekmeden önce bir yıl boyunca ücretsiz sunuluyor, ancak kullanıcıların Microsoft Hesabı ile oturum açmaları gerekiyor.

KULLANICILAR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA

Kullanıcılar yükseltme yapmak, programa kaydolmak, cihazı değiştirmek ya da artan riski kabul etmek gibi bir seçimle karşı karşıya. Donanım gereksinimlerini karşılıyorsa, Windows 11'e geçiş, tam destek, iyileştirmeler ve düzenli güvenlik güncellemelerini geri getiriyor.