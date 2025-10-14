Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Microsoft'tan milyonlarca kullanıcıya kötü haber: Windows 10 devri resmen kapandı

Milyonlarca kullanıcının işletim sistemi Windows 10 için Microsoft desteği resmen sona erdi. Peki Windows 10 kullanıcıları şimdi ne yapacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 16:50

Microsoft 2015 yılından beri milyonlarca bilgisayara güç veren işletim sistemi 'a resmen veda etti. Destek, 14 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sonlandırıldı.

Bugünden itibaren Windows 10, şirket tarafından sağlanan özellik güncellemelerini ve genel teknik desteği artık alamayacak. İşletim sistemi yüklü cihazlar mevcut yazılımlarını çalıştırmaya devam edecek, ancak kullanıcıların beklediği sistem düzeyindeki güvenlik takviyesi ve yeni özellik eklemeleri durmuş bulunuyor.

Evler, okullar ve küçük işletmeler için başlangıçta değişiklik pek fark edilmeyecek olsa da, zaman geçtikçe risk tablosu değişecek.

Microsoft'tan milyonlarca kullanıcıya kötü haber: Windows 10 devri resmen kapandı

GENİŞLETİLMİŞ GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ (ESU) GEÇİCİ BİR NEFES

Microsoft'un bu durumu yumuşatmak için sunduğu Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) kalıcı bir can simidi yerine geçici bir çözüm olarak tasarlandı. ESU programı aracılığıyla, uygun bilgisayarlar destek sona erdikten sonra sınırlı bir süre için kritik ve önemli güvenlik yamaları almaya devam edebiliyor.

Kayıt kuralları, fiyatlandırma ve uygunluk, bölgeden bölgeye ve kullanıcının tüketici mi yoksa kurum mu olduğuna göre farklılık gösteriyor.

Ayrıca program, yeni özellikleri ve güvenlik dışı düzeltmeleri kapsamıyor. Örneğin Avrupa Ekonomik Alanı'nda ESU paketleri, Microsoft desteği tamamen çekmeden önce bir yıl boyunca ücretsiz sunuluyor, ancak kullanıcıların Microsoft Hesabı ile oturum açmaları gerekiyor.

Microsoft'tan milyonlarca kullanıcıya kötü haber: Windows 10 devri resmen kapandı

KULLANICILAR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA

Kullanıcılar yükseltme yapmak, programa kaydolmak, cihazı değiştirmek ya da artan riski kabul etmek gibi bir seçimle karşı karşıya. Donanım gereksinimlerini karşılıyorsa, 'e geçiş, tam destek, iyileştirmeler ve düzenli güvenlik güncellemelerini geri getiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın ilk tam otonom halı yıkama robotu tanıtıldı
Starship'ten 11. test uçuşunda kritik başarı: 8 Starlink konuşlandırıldı
ETİKETLER
#windows 11
#windows 10
#Güvenlik Güncellemeleri
#Destek Sonlandırma
#Esu
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.