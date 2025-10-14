Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak. Yukarı adım kuralı, hisse senetlerinde açığa satış işleminin yalnızca son işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan yapılmasına izin veren borsa kuralıdır.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 16.19.40 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.