Eskişehirspor teknik direktörü Hakan Şapcı kimdir, aslen nereli? Yönettiği takımlar ve başarıları

Eskişehirspor, teknik direktör Serdar Göçerler ile yolların ayrılması üzerine Hakan Şapcı ile anlaşma sağlandı.

HAKAN ŞAPCI KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Şapcı, 12 Mart 1973 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü olan isim, UEFA A Lisans antrenörlük lisansı bulunuyor. Tercih edilen diziliş 4-2-3-1 olarak biliniyor.

HAKAN ŞAPCI'NIN YÖNETTİĞİ TAKIMLAR

Manisa FK – 24/25 (22 Aralık 2024 – 5 Mart 2025)

Manisaspor – 24/25 (27 Kasım 2024 – 19 Aralık 2024)

Belediye Kütahyaspor – 24/25 (1 Temmuz 2024 – 19 Kasım 2024)

Muğlaspor – 23/24 (26 Şubat 2024 – 26 Mayıs 2024)

Aliağa FK – 19/20 (21 Temmuz 2020 – 5 Şubat 2024)

Bergama Belediyespor – 19/20 (23 Ağustos 2019 – 30 Haziran 2020)

Utaş Uşakspor – 17/18 (17 Ağustos 2017 – 5 Aralık 2018)

Turgutluspor – 16/17 (5 Eylül 2016 – 14 Mayıs 2017)

Utaş Uşakspor – 15/16 (3 Aralık 2015 – 24 Şubat 2016)

Manisa Belediye Spor – 12/13 (1 Kasım 2012 – 18 Eylül 2015)

Manisaspor Altyapı – 12/13 (24 Ağustos 2012 – 30 Ekim 2012)

Manisaspor U21 – 09/10 (22 Ağustos 2009 – 30 Haziran 2012)

Manisaspor – 08/09 (26 Ağustos 2008 – 30 Haziran 2009)

Manisa Belediye Spor – 07/08 (24 Eylül 2007 – 30 Haziran 2008)

Manisaspor U21 – 06/07 (7 Eylül 2006 – 30 Haziran 2007)

Manisaspor Altyapı – 04/05 (21 Eylül 2004 – 30 Haziran 2005)

ESKİŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Eskişehirspor tarafından yapılan açıklamaya göre yeni teknik direktör Hakan Şapcı oldu. Kulüpten gelen açıklama şöyle oldu:

“Takımımızın teknik direktörlük görevi için Hakan Şapcı ile anlaşmaya varılmıştır. Hocamıza hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz”