Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Eskişehirspor teknik direktörü Hakan Şapcı kimdir, aslen nereli? Yönettiği takımlar ve başarıları

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörün olan Hakan Şapcı'nın kim olduğu taraftarın gündeminde. Eskişehirspor, teknik direktör Serdar Göçerler ile yolların ayrılmasının ardından yeni isim duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eskişehirspor teknik direktörü Hakan Şapcı kimdir, aslen nereli? Yönettiği takımlar ve başarıları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 16:23

, Serdar Göçerler ile yolların ayrılması üzerine Hakan Şapcı ile anlaşma sağlandı.

HAKAN ŞAPCI KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Şapcı, 12 Mart 1973 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü olan isim, UEFA A Lisans antrenörlük lisansı bulunuyor. Tercih edilen diziliş 4-2-3-1 olarak biliniyor.

Eskişehirspor teknik direktörü Hakan Şapcı kimdir, aslen nereli? Yönettiği takımlar ve başarıları

HAKAN ŞAPCI'NIN YÖNETTİĞİ TAKIMLAR

Manisa FK – 24/25 (22 Aralık 2024 – 5 Mart 2025)
Manisaspor – 24/25 (27 Kasım 2024 – 19 Aralık 2024)
Belediye Kütahyaspor – 24/25 (1 Temmuz 2024 – 19 Kasım 2024)
Muğlaspor – 23/24 (26 Şubat 2024 – 26 Mayıs 2024)
Aliağa FK – 19/20 (21 Temmuz 2020 – 5 Şubat 2024)
Bergama Belediyespor – 19/20 (23 Ağustos 2019 – 30 Haziran 2020)
Utaş Uşakspor – 17/18 (17 Ağustos 2017 – 5 Aralık 2018)
Turgutluspor – 16/17 (5 Eylül 2016 – 14 Mayıs 2017)
Utaş Uşakspor – 15/16 (3 Aralık 2015 – 24 Şubat 2016)
Manisa Belediye Spor – 12/13 (1 Kasım 2012 – 18 Eylül 2015)
Manisaspor Altyapı – 12/13 (24 Ağustos 2012 – 30 Ekim 2012)
Manisaspor U21 – 09/10 (22 Ağustos 2009 – 30 Haziran 2012)
Manisaspor – 08/09 (26 Ağustos 2008 – 30 Haziran 2009)
Manisa Belediye Spor – 07/08 (24 Eylül 2007 – 30 Haziran 2008)
Manisaspor U21 – 06/07 (7 Eylül 2006 – 30 Haziran 2007)
Manisaspor Altyapı – 04/05 (21 Eylül 2004 – 30 Haziran 2005)

Eskişehirspor teknik direktörü Hakan Şapcı kimdir, aslen nereli? Yönettiği takımlar ve başarıları

ESKİŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Eskişehirspor tarafından yapılan açıklamaya göre yeni teknik direktör Hakan Şapcı oldu. Kulüpten gelen açıklama şöyle oldu:

“Takımımızın teknik direktörlük görevi için Hakan Şapcı ile anlaşmaya varılmıştır. Hocamıza hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eskişehir'de "Gazze'ye Bir Dua Bir Umut" programı düzenlendi
ETİKETLER
#transfer
#teknik direktör
#eskişehirspor
#Tff 1. Lig
#Hakan Şapcı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.