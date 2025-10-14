Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Safa Keser

BİM'den Türkiye'nin ormanlaştırılmasına büyük katkı: 2,5 milyon ağaç tohumu doğayla buluşuyor

BİM, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevresel etkisini azaltmaya yönelik projelerini hayata geçirirken, Türkiye’nin ormanlaştırılmasına destek olmak amacıyla da önemli bir adım atıyor. BİM, Ecording iş birliğiyle 2,5 milyon ağaç tohumunu ecoDrone teknolojisiyle doğayla buluşturuluyor.

BİM’den Türkiye’nin ormanlaştırılmasına büyük katkı: 2,5 milyon ağaç tohumu doğayla buluşuyor
, dostu yaklaşımını yalnızca operasyonel faaliyetlerinde değil, tüketiciyle buluşan ürünler aracılığıyla da ekseninde ele alıyor. BİM bu iş birliği ile çevresel sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını ve toplumsal faydayı artırma kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Proje kapsamında Ecording iş birliğinde Muğla Marmaris’de 45 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen yaklaşık 31 hektarlık alanda, 2,5 milyon ağaç tohumu ekilecek. Hem çevre hem toplumsal faydanın hedeflendiği proje aracılığıyla biyoçeşitliliğin korunması ve ekosistemlerin onarılmasına destek olunuyor. Ayrıca iklim krizi etkilerinin hissedildiği bölgede yaşayan kadınlarla tohumların işlenme süreci yürütülerek, yerel toplulukların güçlenmesine katkı sunuluyor. Proje için özel olarak üretilen ve üzerinde “Dost’tan Doğaya” mottosu yer alan Dost Süt ürünlerini tercih eden müşteriler de bu sürecin bir parçası olabiliyor.

Müşteriler, ürün üzerindeki QR kodu okutarak erişecekleri tohum takip sistemi üzerinden ekosistemin gelişim yolculuğunu adım adım takip edebiliyor ve projeye katkı sağlayabiliyorlar.

BİM Ticaret Başkanı Umut Baba, proje ile ilgili yaptığı açıklamada “Sürdürülebilirliği sadece bir hedef değil, tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu projeyle hem doğaya hem de topluma uzun vadeli katkılar sunuyoruz. Ürünlerimiz aracılığıyla müşterilerimizi de bu sürece dahil ederek, birlikte daha yeşil bir geleceğe adım atıyoruz” dedi.

14 Ekim 2025 itibarıyla raflarda yerini alacak seçili Dost Süt ürünleri, tüketicilerin doğa ile buluşmasına ve Türkiye’de bozunmuş ekosistemlerin onarılmasına katkı sunulmasına aracılık ediyor.

