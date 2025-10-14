Araç sahipleri dikkat! Bunu mutlaka yaptırın: 150 bin TL masraf çıkabilir

Kış mevisimi yaklaştığı için birçok araç sürücüsü sanayinin yolunu tutuyor. Araç bakım servislerinde kış bakımı için sıra oluştu. Uzmanlar, düzenli bakım yapılan araçların daha az arızalandığını ifade ederken, bakımsız kullanılan araçlarda ise büyük masraflar meydana gelebiliyor.

Samsun’da sanayide oto tamiri işiyle uğraşan ustalar kış bakımının önemine değinerek, bakım yapılmayan araçlarda motor arızası yaşanabileceğine dikkat çekti.

MOTORUN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN ŞART

Yıllardır sanayide oto tamir ve bakımı yapan usta Adem Bodur, "Kış bakımı çok önemli bir konu. Aracın hem yakıt tüketimini hem de ömrünü etkiler. Motorun ömrünü uzatmak için de kış bakımı şart. Bakımlı araçların kış bakımı kolay ancak bakımsız arabaların kış bakımları zahmetli. Bakımsız araçların motorlarında aşınma meydana gelebilir. Kış bakım masrafları araca göre değişse de 5-6 bin TL civarında yapılabilir. Bu bakım yapılmazsa çok büyük masraflar da ortaya çıkabilir. Bugün bir motor arızası 100-150 bin TL’ye kadar çıkabilir. Bir nevi kış bakımı yaptırılarak 140 bin TL güvence altına alınabilir" dedi.

"YAZ-KIŞ ARAÇLARIN ANTİFRİZLE KULLANILMASI GEREKİYOR"

Antifrizin motor için çok önemli olduğunu ve yaz-kış demeden her mevsim kullanılmasının çok önemli olduğunu dile getiren usta Murat Küçük ise, "Bakımsız araçlar motor arızasına kadar hasar alabilir. Hortum patlar, tekleme yapar ve birçok sorun meydana gelebilir. Şu anda biz 7-10 bin TL arasında tam bakım yapıyoruz. Bir motor tamiri ise 100-150 bin TL arasında değişiyor. Kışın kar lastiğinin kullanılmaması kaporta zararlarını meydana getiriyor. Yağ bakımı düzgün yapılmadıysa o da sıkıntı oluşturuyor. Antifriz kullanımı da çok önemli. Aracın aktarma bağlantılarında kesinlikle pas olmaması gerekiyor. Radyatörde pas olmaması gerekiyor. Pas olursa ve antifriz kullanılmazsa radyatör patlayabilir. Yaz aylarında antifriz kullanmama gibi bir alışkanlık var. Tamamen yanlış bir uygulama. Yaz-kış araçlarda antifriz kesinlikle olmalı" diye konuştu.