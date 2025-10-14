Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Berkay Alptekin

Güvenlik güçlerinin operasyonu faciaya dönüştü! Baskın yapıldığı sırada ev havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtalya'nın Verona şehri yakınlarında bir çiftlik evine düzenlenen güvenlik güçleri baskınında 3 jandarma memuru hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Baskın sırasında patlayan bir gaz bombası nedeniyle binada çökme meydana gelirken, 60'lı yaşlarında üç şüpheli de tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin operasyonu faciaya dönüştü! Baskın yapıldığı sırada ev havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İtalyan jandarması (Carabinieri) gece saatlerinde bir çiftlik evine baskın düzenledi. Baskın sırasında evde meydana geldi. İtalyan yetkililerinin belirttiğine göre patlama gece 03.14 sıralarında Verona şehrinin yakınlarında yer alan Castel d'Azzano kasabasındaki bir çiftlik evinde güvenlik güçlerinin adrese tahliye emriyle düzenlediği baskını sırasında yaşandı.

Olayda 3 memuru hayatını kaybederken, 1'i itfaiye eri olmak üzere 15 kişi de yaralandı. Yetkililerin ilk incelemelerinde, baskın sırasında bir gaz bombasının patlatıldığı ve binada çökme meydana geldiği belirtildi.

Bir polis memuru ise basına yaptığı açıklamada, "Eve girdiğimizde tam bir dehşet anıyla karşılaştık. Ateşe verilen bir gaz tüpü doğrudan memurlarımızın üzerine patladı" ifadelerine yer verdi.

Güvenlik güçlerinin operasyonu faciaya dönüştü! Baskın yapıldığı sırada ev havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"60'LI YAŞLARDAKİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI"

İtalyan basını patlama sesinin yaklaşık 5 kilometre uzaktan duyulduğunu yazarken, hakkında tahliye kararı çıkartılan 60'lı yaşlardaki 3 şüphelinin de polis tarafından "kasıtlı " suçuyla tutuklandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin operasyonu faciaya dönüştü! Baskın yapıldığı sırada ev havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"MOLOTOF KOKTEYLLERİ ELE GEÇİRİLDİ"

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi açıklamasında, söz konusu adreste 3 kardeşin yaşadığını belirterek, bu kişilerin birkaç yıldır tahliye kararına direndiğini belirtti.

Piantedosi, "Castel d'Azzano'da yaşanan olay tam bir trajedidir. Şu an bir yas içindeyiz. Bir şekilde karara direnecek kişilerle uğraştığımız açıkça ortadaydı" ifadelerini kullandı İtalyan İçişleri Bakanı ayrıca, adreste molotof kokteylleri bulunduğunu da belirtti.

Güvenlik güçlerinin operasyonu faciaya dönüştü! Baskın yapıldığı sırada ev havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"ÜLKE YASA BOĞULDU"

Hayatını kaybeden memurlar için resmi cenaze töreni düzenlendi. Ayrıca, İtalya Savunma Bakanlığı, İtalyan Donanması, Sahil Güvenliği ve Kızılhaç'ı gibi kuruluşlardan da yaşanan can kayıplarından duyulan üzüntüye ilişkin duyurular yapıldı.

Açıklamalarda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken, yaşamını yitiren memurlar için yas tutulduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonu faciaya dönüştü! Baskın yapıldığı sırada ev havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MELONİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Üç memurumuzun trajik kaybından derin üzüntü duyuyorum. Kendim ve hükümet adına kurbanların ailelerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

