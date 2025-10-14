Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Huzurevine yatırdığı eşini 1 gün sonra öldürdü! 82 yaşındaki kadının üzerinden bir de not çıktı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 82 yaşındaki Harriet Kay Recker, eşi Dennis Recker'i huzurevine yatırdıktan bir gün sonra vurarak öldürdü. Görgü tanıkları, adamın son sözlerinin ''Beni o öldürdü'' olduğunu anlattı.

Huzurevine yatırdığı eşini 1 gün sonra öldürdü! 82 yaşındaki kadının üzerinden bir de not çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 15:55

ABD'de 82 yaşındaki Harriet Kay Recker, eşi Dennis Recker'i sağlık sorunları nedeniyle Preston Sağlık Merkezi'ne yatırdı. Bir sonraki gün bir komşusu Harriet'i sağlık merkezine bıraktı. Komşu, yanlarından kısa süreliğine ayrıldı. O anda odadan bir patlama ses geldi. İnsanlar içeri girdiklerinde, 82 yaşındaki kadının elinde tabancayla, eşini göğsünden vurmuş halde buldular.

Huzurevine yatırdığı eşini 1 gün sonra öldürdü! 82 yaşındaki kadının üzerinden bir de not çıktı

Görgü tanıkları kocanın ölmeden önce "Beni o vurdu" dediğini aktardı. Tüm müdahalelere rağmen 81 yaşındaki adam kurtarılamadı.

ÜZERİNDEN NOT ÇIKTI

Polis, Harriet'in üzerini aradığında ise bir not buldular. Notta, ''Size şunu söylemek isterim ki, katlanamaz hale geldim. Keşke harika ailemiz ve iyi dostlarımızla birlikte bunun üstesinden gelebilseydim. Birisi olmadan hayatımıza devam edemeyiz ve o kişi ben olamam çünkü yeterince güçlü ya da akıllı değilim'' yazıyordu.

Huzurevine yatırdığı eşini 1 gün sonra öldürdü! 82 yaşındaki kadının üzerinden bir de not çıktı

New York Post'un haberine göre, yetkililer nottan yola çıkarak cinayetin önceden planlandığı sonucuna vardı.

ve içeren bir suç sırasında bulundurma suçlamaları yöneltilen Harriet, Beaufort Bölge Hapishanesi'ne gönderildi. 82 yaşındaki kadının cezası henüz belli değil.

