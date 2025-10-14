Huzurevine yatırdığı eşini 1 gün sonra öldürdü! 82 yaşındaki kadının üzerinden bir de not çıktı

ABD'de 82 yaşındaki Harriet Kay Recker, eşi Dennis Recker'i sağlık sorunları nedeniyle Preston Sağlık Merkezi'ne yatırdı. Bir sonraki gün bir komşusu Harriet'i sağlık merkezine bıraktı. Komşu, yanlarından kısa süreliğine ayrıldı. O anda odadan bir patlama ses geldi. İnsanlar içeri girdiklerinde, 82 yaşındaki kadının elinde tabancayla, eşini göğsünden vurmuş halde buldular.

Görgü tanıkları kocanın ölmeden önce "Beni o vurdu" dediğini aktardı. Tüm müdahalelere rağmen 81 yaşındaki adam kurtarılamadı.

ÜZERİNDEN NOT ÇIKTI

Polis, Harriet'in üzerini aradığında ise bir not buldular. Notta, ''Size şunu söylemek isterim ki, katlanamaz hale geldim. Keşke harika ailemiz ve iyi dostlarımızla birlikte bunun üstesinden gelebilseydim. Birisi olmadan hayatımıza devam edemeyiz ve o kişi ben olamam çünkü yeterince güçlü ya da akıllı değilim'' yazıyordu.

New York Post'un haberine göre, yetkililer nottan yola çıkarak cinayetin önceden planlandığı sonucuna vardı.

Cinayet ve şiddet içeren bir suç sırasında silah bulundurma suçlamaları yöneltilen Harriet, Beaufort Bölge Hapishanesi'ne gönderildi. 82 yaşındaki kadının cezası henüz belli değil.