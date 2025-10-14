Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Gürcistan maçı şifresiz nerede izlenir? A Milli Takım 2'nciliği garantilemeyi hedefliyor

A Milli Takım bugün Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçı şifresiz nereden izleneceği ise merak ediliyor. Karşılaşmanın yayınlanacağı şifresiz yayınlanacağı kanal açıklandı.

Türkiye Gürcistan maçı şifresiz nerede izlenir? A Milli Takım 2'nciliği garantilemeyi hedefliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 15:43

E Grubu 3. hafta maçları bugün oynanıyor. Karşılaşmalar kapsamında A Milli Takımımız, ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada galibiyet alırsa, 2026 Dünya Kupası yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Grubu 2. sırada tamamlamayı garantileyecek olan A Milli Takım, play-off etabına katılmaya hak kazanacak.

Vatandaşlar tarafından Türkiye - Gürcistan maçı şifresiz nerede izlenir, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

Türkiye Gürcistan maçı şifresiz nerede izlenir? A Milli Takım 2'nciliği garantilemeyi hedefliyor

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçı Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre ve Exxen ekranlarından yayınlanacak.

Vatandaşlar karşılaşmayı TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı bir şekilde izleyebilecekler.

Türkiye - Gürcistan maçının hakeminin ise Romayalı hakem Radu Petrescu olduğu duyuruldu. Petrescu'nun yardımcılıklarını ise aynı ülkedden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrei Chivulete olacak.

Türkiye Gürcistan maçı şifresiz nerede izlenir? A Milli Takım 2'nciliği garantilemeyi hedefliyor

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kuapası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamıdna oynanacak olan karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa play-off oynamaya hak kazanacak. 16 takımın karşı karşıya geleceği play-off etabı iki aşamalı turdan oluşacak. Bu turların sonucunda 4 takım 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.

