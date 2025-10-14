Türkiye Gürcistan maçı şifresiz nerede izlenir? A Milli Takım 2'nciliği garantilemeyi hedefliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. hafta maçları bugün oynanıyor. Karşılaşmalar kapsamında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada A Milli Takım galibiyet alırsa, 2026 Dünya Kupası yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Grubu 2. sırada tamamlamayı garantileyecek olan A Milli Takım, play-off etabına katılmaya hak kazanacak.
Vatandaşlar tarafından Türkiye - Gürcistan maçı şifresiz nerede izlenir, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre TV8 ve Exxen ekranlarından yayınlanacak.
Vatandaşlar karşılaşmayı TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı bir şekilde izleyebilecekler.
Türkiye - Gürcistan maçının hakeminin ise Romayalı hakem Radu Petrescu olduğu duyuruldu. Petrescu'nun yardımcılıklarını ise aynı ülkedden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrei Chivulete olacak.
2026 Dünya Kuapası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamıdna oynanacak olan karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmada A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa play-off oynamaya hak kazanacak. 16 takımın karşı karşıya geleceği play-off etabı iki aşamalı turdan oluşacak. Bu turların sonucunda 4 takım 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.