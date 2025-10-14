Türkiye Gürcistan maçı şifresiz nerede izlenir? A Milli Takım 2'nciliği garantilemeyi hedefliyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. hafta maçları bugün oynanıyor. Karşılaşmalar kapsamında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada A Milli Takım galibiyet alırsa, 2026 Dünya Kupası yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Grubu 2. sırada tamamlamayı garantileyecek olan A Milli Takım, play-off etabına katılmaya hak kazanacak.

Vatandaşlar tarafından Türkiye - Gürcistan maçı şifresiz nerede izlenir, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre TV8 ve Exxen ekranlarından yayınlanacak.

Vatandaşlar karşılaşmayı TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı bir şekilde izleyebilecekler.

Türkiye - Gürcistan maçının hakeminin ise Romayalı hakem Radu Petrescu olduğu duyuruldu. Petrescu'nun yardımcılıklarını ise aynı ülkedden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrei Chivulete olacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kuapası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamıdna oynanacak olan karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa play-off oynamaya hak kazanacak. 16 takımın karşı karşıya geleceği play-off etabı iki aşamalı turdan oluşacak. Bu turların sonucunda 4 takım 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.