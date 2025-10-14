Sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS 2025 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

MERAKLA BEKLENEN SONUÇLAR AÇIKLANDI

KPSS-2025/5 üzerinden 29 Eylül ile 6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercih yapılan Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleşme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilecek.