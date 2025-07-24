KPSS 2025 sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

2025-KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip edilen KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci 17 Temmuz'da sona ermişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyurunun ardından tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS tercih sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte adaylara, hangi kuruma yerleştirildikleri ve yerleştirme puan bilgileri de duyuruldu.

KPSS ATAMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adayların, sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirildikleri kurumun istediği belgeleri ve işe başlama sürecini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

YERLEŞEN ADAY VE BOŞ KONTENJAN SAYISI



KPSS 2025/1 merkezi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayımlandı.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanına göre tercih yapan toplam 292 bin 377 adayın 2 bin 655'i ilgili programlara yerleşirken, lisans kadrosunda 18 kişilik boş kontenjan kaldı.