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KPSS 2025 sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilirler.

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KPSS 2025 sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:18

2025-/1 merkezi atama açıklandı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip edilen KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci 17 Temmuz'da sona ermişti. Ölçme, Seçme ve Merkezi () tarafından yapılan duyurunun ardından tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS 2025 sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS tercih sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte adaylara, hangi kuruma yerleştirildikleri ve yerleştirme puan bilgileri de duyuruldu.

KPSS 2025 sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

KPSS ATAMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adayların, sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirildikleri kurumun istediği belgeleri ve işe başlama sürecini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

KPSS 2025 sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

YERLEŞEN ADAY VE BOŞ KONTENJAN SAYISI


KPSS 2025/1 merkezi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayımlandı.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanına göre tercih yapan toplam 292 bin 377 adayın 2 bin 655'i ilgili programlara yerleşirken, lisans kadrosunda 18 kişilik boş kontenjan kaldı.

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#Eğitim
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