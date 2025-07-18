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2025 tercih günleri başlıyor! Üniversiteler şehrine geliyor

Türkiye genelinde 10 yıldır düzenlediği eğitim fuarlarıyla binlerce öğrencinin geleceğine yön veren Unilook Türkiye, 2025 YKS sonrası da üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor.

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2025 tercih günleri başlıyor! Üniversiteler şehrine geliyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 14:35

Bu yıl 5 ilde gerçekleşecek "2025 Tercih Günleri" etkinlik serisinde gençler, devlet ve vakıf üniversitelerinin temsilcileriyle doğrudan görüşerek tercih sürecini daha bilinçli ve güvenle tamamlayabilecek.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek bu etkinliklerde adaylar; bölümler hakkında detaylı bilgi alabilecek, olanaklarını öğrenebilecek ve tercih danışmanlarından birebir destek alma fırsatı bulacak.

Öğrenciler; doğru tercih ve kariyer planlama seminerlerine katılabilir, bölüm bazlı temsilcilerinden bilgi alabilir, tercih listesini uzman rehber öğretmenlerle birlikte hazırlayabilir ve üniversitelerin sunduğu ek burs imkanlarından da ücretsiz olarak faydalanabilir.

📍 2025 Tercih Günleri Takvimi ve Mekânları:

– 23 Temmuz / Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi
•İstanbul – 26-27 Temmuz / Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi
•Çanakkale – 29 Temmuz / Kolin Hotel
•Kocaeli – 31 Temmuz / Kocaeli Kongre Merkezi
•Van – 2 Ağustos / Elite World Van Otel

Unilook Türkiye, 10. yılında da eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyor. Katılımcı üniversitelerin geniş yelpazesi, uzman danışmanları ve güçlü organizasyon yapısıyla 2025 Tercih Günleri, üniversite adayları için vazgeçilmez bir durak olacak.

Etkinlik tüm aday öğrencilere ve velilere ücretsizdir.
Detaylı bilgi için: 0532 693 06 26

https://www.instagram.com/unilookturkiye/

www.unilook.com.tr

ETİKETLER
#öğrenci
#antalya
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#Kariyer Planlama
#Aktüel
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