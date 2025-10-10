Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

ÖSYM duyurdu! KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı

KPSS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda sonuçların erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...

ÖSYM duyurdu! KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 10:17

Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 7 Eylül’de, Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül’de tamamlanmıştı. KPSS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Adaylar KPSS sonuç ekranında ilgili puan türünden elde ettikleri puanları ve doğru-yanlış cevapları görüntüleyebilecek.

ÖSYM duyurdu! KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı

KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 yılında A Grubuna yönelik düzenlendi. Sınav sonuçlarına göre elde edilen puanlar bazı kurumlarda alım için öncelik olurken, kimi kurumlarda alımlarda ek giriş sınavı düzenleniyor. Adaylar sonuçlarına göre açılan kamu ilanlarına direkt olarak başvuruda bulunabilecek. Bir sonraki KPSS A Grubu sınavı 2027 yılında gerçekleşecek.

ÖSYM duyurdu! KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

'den yapılan açıklamada KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi): Sınav Sonuçları Açıklandı

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

ÖSYM duyurdu! KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı

SONUÇLARA NASIL ERİŞİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

KPSS branş bazında sıralama nasıl bakılır? ÖSYM internet sitesinde duyurulacak
ETİKETLER
#kpss
#ösym
#kpss sonuçları
#Kamu İlanları
#2025 Kpss
#Eğitim
