TGRT Haber
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

KPSS Genel Yetenek iptal edilen soru var mı, hangi soru iptal edildi 2025?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. 10 Ekim Cuma günü açıklanan sınav sonuçları sonrasında KPSS Genel Yetenek iptal edilen soru var mı araştırıldı.

KPSS Genel Yetenek iptal edilen soru var mı, hangi soru iptal edildi 2025?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
10:07
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
10:07

Milyonlarca kişinin katıldığı sınavında sonuçlar belli oldu. Adaylar ise KPSS Genel Yetenek iptal soru var mı merak ederken beklenen duyuruyu yaptı.

KPSS GENEL YETENEK İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

ÖSYM tarafından bugün yapılan duyuruya göre Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS Genel Yetenek iptal edilen soru var mı, hangi soru iptal edildi 2025?

KPSS İPTAL EDİLEN SORU HANGİSİ, HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ 2025?

KPSS sınavında 1 soru iptal edildi. ÖSYM açıklamasına göre 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı soru iptal edildi.

