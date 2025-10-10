KPSS hemşirelik hangi puan türü 2025? Hemşirelik atama puanları

Bu yıl milyonlarca kişinin katıldığı KPSS sınavının sonuçları bugün erişime açılıyor. Hemşirelik hangi puan türü belli olurken kadro atama puanlarının duyurulması bekleniyor.

KPSS HEMŞİRELİK HANGİ PUAN TÜRÜ 2025?

Hemşire olmak isteyen ve KPSS sınavına katılanlar hemşirelik hangi puan türü olduğunu da gündeme taşıdı. ÖSYM tarafından hemşirelik atama puan türü P3 olarak belirlendi. P3 puan türü Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin birleşimiyle hesaplanıyor.

KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLAR 2025

Hemşirelik KPSS atama puanları henüz belli olmazken ÖSYM tarafından açıklanacak olan kılavuz sonrasında belli olacak. 2024’te hemşirelik atamaları KPSS P3 puanı ile 65-80 aralığında gerçekleşmişti. Büyük şehirlerde 65-70 puanla atanmak mümkün olmuştu. 2025 yılında da benzer puan türlerinin olması beklenirken kadro sayısına bağlı puanlarda değişiklik olabilir.