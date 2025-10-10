KPSS A grubu meslekleri ve puanları 2025! A Grubu kadro atama puanları

13-14 Eylül tarihlerinde uygulanan KPSS A Grubu sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Binlerce kişinin katıldığı sınav sonrasında A Grubu kadro atama puanları gündeme yerleşti.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ VE PUANLARI 2025

KPSS A grubu meslekleri arasında yer alan meslekler şöyle:

Bağ-kur Genel Müdürlüğü’nde denetmen yardımcılığı

Maliye Bakanlığı’nda gelirler genel müdürlüğü

Mali hizmetler uzman yardımcılığı

Ulaştırma Bakanlığı’nda müfettiş yardımcılığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcılığı

Belediyelerde müfettiş yardımcılığı

Vergi denetmen yardımcılığı

Stajyer hazine kontrolörlüğü

PTT müfettiş yardımcılığı

Vergi müfettiş yardımcılığı

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcılığı gibi meslekleri kapsar.

KPSS A GRUBU ATAMA PUANLARI 2025

KPSS A grubu sınavına girecek olanlar iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adaylarının yanı sıra Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstatistik, Matematik ve Aktüerya gibi bölümlerden mezun olmuş olmalıdır. Sınav sonuçlarının bugün açıklanmasıyla beraber atama puanları gündeme gelse de ÖSYM tarafından kadro atama puanları duyurulmadı.