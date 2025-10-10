KPSS A grubu meslekleri ve puanları 2025! A Grubu kadro atama puanları

Kategoriler
13-14 Eylül tarihlerinde uygulanan KPSS A Grubu sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Binlerce kişinin katıldığı sınav sonrasında A Grubu kadro atama puanları gündeme yerleşti.
KPSS A grubu meslekleri arasında yer alan meslekler şöyle:
Bağ-kur Genel Müdürlüğü’nde denetmen yardımcılığı
Maliye Bakanlığı’nda gelirler genel müdürlüğü
Mali hizmetler uzman yardımcılığı
Ulaştırma Bakanlığı’nda müfettiş yardımcılığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcılığı
Belediyelerde müfettiş yardımcılığı
Vergi denetmen yardımcılığı
Stajyer hazine kontrolörlüğü
PTT müfettiş yardımcılığı
Vergi müfettiş yardımcılığı
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcılığı gibi meslekleri kapsar.
KPSS A grubu sınavına girecek olanlar iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adaylarının yanı sıra Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstatistik, Matematik ve Aktüerya gibi bölümlerden mezun olmuş olmalıdır. Sınav sonuçlarının bugün açıklanmasıyla beraber atama puanları gündeme gelse de ÖSYM tarafından kadro atama puanları duyurulmadı.