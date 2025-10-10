Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

KPSS A grubu meslekleri ve puanları 2025! A Grubu kadro atama puanları

KPSS A grubu meslekleri ve puanları, sınava katılan binlerce adayın dikkatini çekiyor. ÖSYM tarafından uygulanan sınavın ardından KPSS A grubu meslekleri araştırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KPSS A grubu meslekleri ve puanları 2025! A Grubu kadro atama puanları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 09:41

13-14 Eylül tarihlerinde uygulanan A Grubu sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Binlerce kişinin katıldığı sınav sonrasında A Grubu kadro atama puanları gündeme yerleşti.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ VE PUANLARI 2025

KPSS A grubu meslekleri arasında yer alan meslekler şöyle:

Bağ-kur Genel Müdürlüğü’nde denetmen yardımcılığı
Maliye Bakanlığı’nda gelirler genel müdürlüğü
Mali hizmetler uzman yardımcılığı
Ulaştırma Bakanlığı’nda müfettiş yardımcılığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcılığı
Belediyelerde müfettiş yardımcılığı
Vergi denetmen yardımcılığı
Stajyer hazine kontrolörlüğü
PTT müfettiş yardımcılığı
Vergi müfettiş yardımcılığı
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcılığı gibi meslekleri kapsar.

KPSS A grubu meslekleri ve puanları 2025! A Grubu kadro atama puanları

KPSS A GRUBU ATAMA PUANLARI 2025

KPSS A grubu sınavına girecek olanlar iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adaylarının yanı sıra Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstatistik, Matematik ve Aktüerya gibi bölümlerden mezun olmuş olmalıdır. Sınav sonuçlarının bugün açıklanmasıyla beraber atama puanları gündeme gelse de tarafından kadro atama puanları duyurulmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KPSS birincisi kim oldu, kaç puan aldı 2025? KPSS sınav sonuçları duyurulacak
KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?
ETİKETLER
#kpss
#ösym
#sınav sonuçları
#Kpss A Grubu
#Atama Puanları
#Meslekler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.