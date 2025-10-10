KPSS birincisi kim oldu, kaç puan aldı 2025? KPSS sınav sonuçları duyurulacak

2025 yılında 7-13-14 Eylül tarihlerinde uygulanan KPSS sınavının sonuçları bugün erişime açılıyor. Milyonlarca adayın katıldığı sınavda birincinin kim olduğu da merak edildi.

KPSS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2025?

2025 senesinde milyonlarca kişinin katıldığı KPSS sınavında sonuçlar 10 Ekim Cuma günü açıklanacak. Sınava katılan adayların puanları henüz erişime açılmazken birinci olan isim belli olmadı. 10.00 civarında açıklanacak olan KPSS sonuçları sonrasında birinci olan kişiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS BİRİNCİSİ KAÇ PUAN ALDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde yapılacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla KPSS maratonunun başlayacağını açıklamıştı. Ersoy, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 adayın başvurduğunu belirten Ersoy, adaylardan 223 bin 757'sinin kadın, 178 bin 348'sinin erkek olduğu bilgisini verdi. Sınav sonuçları henüz açıklanmadığı için birinci olan isim belli olmadı.