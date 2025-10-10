Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?

KPSS sınavından 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 alanlar nereye girebilirim araştırmasına başladı. ÖSYM tarafından açıklanacak olan sınav sonuçları sonrasında KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanla nereye girilir belli olacak.

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
09:24
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
09:24

Bu sene milyonlarca kişinin katıldığı sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. 10 Ekim'de açıklanacak olan KPSS sınav sonuçları sonrasında KPSS 2025 kılavuzu bekleniyor.

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 PUANI İLE NEREYE GİRİLİR?

Bugün açıklanacak olan KPSS sınav sonuçları sonrasında atama puanları da araştırıldı. KPSS atama puanları henüz belli olmazken ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz sonrasında belli olacak. Şehirlere göre atama puanı ve kontenjanlar kılavuzla beraber duyurulacak. Sınav puanı, sonuçların açıklanması ardından 2 yıl geçerli oluyor.

KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?

KPSS 61, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 PUANLARA NEREYE GİREBİLİRİM?

Bugün açıklanacak olan sonuçlarla beraber atama puanları da gündeme geldi. ÖSYM tarafından henüz atama puanları kılavuzu yayınlanmaması nedeniyle puanlar ile nereye girilebilir belli olmadı. KPSS 2025 kılavuzu sonrasında atama puanları belli olacak.

2024 KPSS ATAMA PUANLARI VE KONTENJANLARI

