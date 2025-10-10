Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM AİS ekranından sorgulama yapılacak

2025 KPSS A Grubu sınavları 7-13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak olan KPSS sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı da merak konusu haline geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM AİS ekranından sorgulama yapılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 09:14

Bu yıl binlerce kişinin katıldığı sınavının sonuçları 10 Ekim tarihinde açıklanacak. Sınava katılan adaylar ise saat kaçta açıklanır araştırmasına başladı.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

takvimine göre sınav sonuçları bugün açıklanacak. ÖSYM AİS sonuç ekranında erişime açılacak olan sınav sonuçlarının 10.00 civarında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM AİS ekranından sorgulama yapılacak

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

7-13-14 Eylül tarihlerinde uygulanan sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınav takvimine göre sonuçlar 10 Ekim'de açıklanacak. Milyonlarca adayın bekleyişi devam ederken sınav sonuçlarının bugün 10.00 civarında açıklanması tahmin ediliyor. Adaylar sonuçlarına ÖSYM AİS sonuç ekranından ulaşabilecek.

KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM AİS ekranından sorgulama yapılacak

KPSS SINAV SONUÇLARI 10.00'DA AÇIKLANACAK MI?

Sınav sonuçları genel olarak 10.00-11.00 civarında açıklanıyor. Bu nedenle KPSS sınav sonuçlarının da bugün 10.00 civarında erişime açılması bekleniyor. Milyonlarca adayın katılım sağladığı KPSS sınavının sonuçları bugün sabah saatlerinde erişime açılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Polislik KPSS puanı kaç? İşte 2025 KPSS lisans ve önlisans ile polis alımı taban puanları
ETİKETLER
#kpss
#ösym
#sınav sonuçları
#kpss sonuçları
#Ösym Aİs
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.