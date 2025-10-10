KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM AİS ekranından sorgulama yapılacak

Bu yıl binlerce kişinin katıldığı KPSS sınavının sonuçları 10 Ekim tarihinde açıklanacak. Sınava katılan adaylar ise sınav sonuçları saat kaçta açıklanır araştırmasına başladı.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

7-13-14 Eylül tarihlerinde uygulanan sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınav takvimine göre sonuçlar 10 Ekim'de açıklanacak. Milyonlarca adayın bekleyişi devam ederken sınav sonuçlarının bugün 10.00 civarında açıklanması tahmin ediliyor. Adaylar sonuçlarına ÖSYM AİS sonuç ekranından ulaşabilecek.

