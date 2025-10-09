Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Polislik KPSS puanı kaç? İşte 2025 KPSS lisans ve önlisans ile polis alımı taban puanları

Polislik KPSS puanı 2025 yılı başvuruları için polis adayları tarafından yakından takip ediliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) aracılığıyla yapılan polis alımlarında adaylar, KPSS puanlarına göre değerlendiriliyor. Lisans ve önlisans mezunları için farklı puan türleri dikkate alınırken, her dönem belirlenen taban puanlar başvuruların seyrini etkiliyor. İşte KPSS polislik puanı ve başvuru detayları…

Polislik KPSS puanı kaç? İşte 2025 KPSS lisans ve önlisans ile polis alımı taban puanları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 23:39

alımlarında adayların puanları büyük önem taşıyor. Her yıl belirlenen puan türleri ve taban değerler, binlerce adayın polislik başvurularındaki temel kriterlerden biri haline geliyor.

KPSS POLİSLİK PUANI 2025

2025 yılı polis alımları için beklenen genel taban puan mezunları için P3 puan türünde en az 60,00 olarak öngörülüyor. 2024 döneminde uygulanan bu seviye, yeni alım döneminde de geçerli olacağı tahmin edilen bir referans nitelikte. Ancak önceki yıllarda yapılan alımlarda, kontenjanların doluluk oranına göre fiili yerleşme puanları 70 ila 75 aralığında yükselmiş durumda. mezunları için kullanılan P93 puan türünde ise en düşük başvuru barajı 65,00 seviyesinde belirlenmişti. Bazı duyurularda 60 puan olarak açıklansa da pratikte taban 65’e kadar yükselebiliyor.

Polislik KPSS puanı kaç? İşte 2025 KPSS lisans ve önlisans ile polis alımı taban puanları

Şehit ve vazife malulü yakınları için belirlenen özel kontenjanlarda puan barajı daha düşük tutuluyor. Bu kapsamda lisans mezunları için 48,00, önlisans mezunları için ise 52,00 puan alt sınırı geçerli. Taban puanlar her dönem Polis Akademisi tarafından yayımlanan alım kılavuzunda net olarak ilan ediliyor.

Polislik KPSS puanı kaç? İşte 2025 KPSS lisans ve önlisans ile polis alımı taban puanları

POLİSLİK KPSS HANGİ PUAN TÜRÜ?

Polislik başvurularında esas alınan KPSS puan türü mezuniyet düzeyine göre değişiyor. Lisans mezunları için geçerli olan P3 puanı, oturumundaki Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden hesaplanıyor. Bu testler puan hesaplamasında eşit ağırlığa sahip olup, her biri yüzde 50 oranında katkı sağlıyor. Eğitim Bilimleri veya Alan Bilgisi gibi ek oturumlar polislik alımlarında değerlendirmeye dahil edilmiyor.

Polislik KPSS puanı kaç? İşte 2025 KPSS lisans ve önlisans ile polis alımı taban puanları

Önlisans mezunları ise P93 puan türü üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Bu puan türü de yalnızca Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen sonuçlarla hesaplanıyor. Yurtdışı üniversitelerinden mezun olan adayların ise başvurularını geçerli kılabilmeleri için YÖK denklik belgesi sunmaları zorunlu. Böylece tüm adayların puan türü, mezuniyet seviyesine uygun biçimde ayrıştırılmış oluyor.

Polislik KPSS puanı kaç? İşte 2025 KPSS lisans ve önlisans ile polis alımı taban puanları

KPSS İLE POLİS NASIL OLUNUR?

KPSS ile polis olmak isteyen adayların öncelikle mezuniyet durumlarına uygun KPSS oturumuna katılmaları gerekiyor. Lisans mezunları için KPSS Lisans, önlisans mezunları için ise KPSS Önlisans oturumundan yeterli puanı almak ilk şart olarak belirleniyor. Adaylar gerekli puan barajını geçtikten sonra, Polis Akademisi tarafından ilan edilen (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alımlarına başvuru yapabiliyor. Başvuru sürecinde adaylardan kimlik, diploma ve denklik belgelerinin yanı sıra sağlık raporu da talep ediliyor.

Polislik KPSS puanı kaç? İşte 2025 KPSS lisans ve önlisans ile polis alımı taban puanları

Başvurusu kabul edilen adaylar, yazılı puan değerlendirmesinin ardından mülakat ve fiziki yeterlilik sınavına tabi tutuluyor. Bu aşamaları başarıyla geçen adaylar POMEM’de eğitim almaya hak kazanıyor. Eğitim sürecini tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında polis memuru olarak göreve başlıyor.

TGRT Haber
