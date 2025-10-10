Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KPSS P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler?

KPSS lisans sınavının sonuçları bugün (10 Ekim 2025 Cuma) ÖSYM tarafından açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tarafından KPSS P1, P2, P3 ve P10 puanı ile alım yapan kurumların neler olduğu araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KPSS P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 09:53

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 7-13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen Lisans sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Yüzbinlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçlarının açıklanmasına saatler kala KPSS P1, P2, P3 ve P10 puanına göre alım yapan kurumların neler olduğu gündeme geldi.

KPSS P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler?

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?

KPSS P1 puan türünde Genel Yetenek sınavının yüzde 70, Genel Kütlür sınavının ise yüzde 30'u baz alınır. KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar arasında Merkez Bankası, Rekabet Kurulu, Sermaya Piyasası Kurulu, Bakanlıklar, İller Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar yer almaktadır.

Genel olarak iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ve mühendislik mezunları tarafından bu puan türü tercih edilir.

KPSS P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler?

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre KPSS P2 puanında Genel Yetenek sınavının yüzde 60'ı, Genel Kültür sınavının ise yüzde 40'ı etkilidir.

KPSS P2 puan türünde ise Kalkınma Bankası, Milli İstihbarat Teşkilatı, Diyanet İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar yer alıyor.

KPSS P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler?

KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?

KPSS P3 puanı belirlenirken Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının yüzde 50'leri baz alınır. En çok tercih edilen puan türünün başında KPSS P3 gelmektedir.

KPSS P3 türüne göre alım yapan kurumların arasında Milli İstihbarat Teşkilatı, Sermaya Piyasası Kurulu, Adalet Bakanlığı, Adliyeler, Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM), T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler tarafından yapılan personel alımları, Devlet Hava Meydanları Genel Mdüürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Mdüürlüğü, Gençlik Spor Genel Mdüürlüğü, Makina Kimya Endüstrisi, Türk Silahlı Kuvvetleri (sözleşmesi subay, astsuıbay, uzman çavuş), Gümrük Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yer almaktadır.

ETİKETLER
#kpss
#ösym
#kpss sonuçları
#Kpss P1
#Kpss P2
#Kpss P3
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.