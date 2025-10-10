KPSS P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Yüzbinlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçlarının açıklanmasına saatler kala KPSS P1, P2, P3 ve P10 puanına göre alım yapan kurumların neler olduğu gündeme geldi.

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?

KPSS P1 puan türünde Genel Yetenek sınavının yüzde 70, Genel Kütlür sınavının ise yüzde 30'u baz alınır. KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar arasında Merkez Bankası, Rekabet Kurulu, Sermaya Piyasası Kurulu, Bakanlıklar, İller Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar yer almaktadır.

Genel olarak iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ve mühendislik mezunları tarafından bu puan türü tercih edilir.

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre KPSS P2 puanında Genel Yetenek sınavının yüzde 60'ı, Genel Kültür sınavının ise yüzde 40'ı etkilidir.

KPSS P2 puan türünde ise Kalkınma Bankası, Milli İstihbarat Teşkilatı, Diyanet İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar yer alıyor.

KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?

KPSS P3 puanı belirlenirken Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının yüzde 50'leri baz alınır. En çok tercih edilen puan türünün başında KPSS P3 gelmektedir.

KPSS P3 türüne göre alım yapan kurumların arasında Milli İstihbarat Teşkilatı, Sermaya Piyasası Kurulu, Adalet Bakanlığı, Adliyeler, Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM), T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler tarafından yapılan personel alımları, Devlet Hava Meydanları Genel Mdüürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Mdüürlüğü, Gençlik Spor Genel Mdüürlüğü, Makina Kimya Endüstrisi, Türk Silahlı Kuvvetleri (sözleşmesi subay, astsuıbay, uzman çavuş), Gümrük Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yer almaktadır.